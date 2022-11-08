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天蠍、獅子11月大破財　4星座超旺嘴角失守

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲艾菲爾老師說，射手座看著錢財不斷進帳，讓你不斷嘴角失守，喜悅是藏也藏不住。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

射手座嘴角失守了！塔羅牌老師艾菲爾分享11月獅子座、天蠍座「大手撒錢」；另外，而射手座、水瓶座、處女座和魔羯座「盆滿缽滿」。

【大手撒錢】

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獅子座

11月有一個重要的節日「雙11」，現在到處都在打廣告，看得你心癢手也癢，感覺不下單會對不起自己。 11月你的財運屬於大破財的狀況，明顯感受到錢不受用、錢不夠花的窘困。

每到周末逛街消費，就覺得想買的東西很多，特別到了月中雙11特賣或冬季新品上市，你很容易就被一些促銷的禮品吸引，一不小心就會買過頭。提醒你既然財運不濟，記得省一點。

天蠍座

11月如果有小道消息告知你投資機會出現，千萬要審慎評估風險，切勿衝動行事，多方打聽消息來源是否正確可靠，別把之前辛苦累積的錢都砸下去，可是會有去無回的。

另外，若想要買個彩券碰碰運氣，可別抱太大的希望，此時的你沒有財神眷顧，花太多錢去買的話，很可能到最後你拿到的只是廢紙幾張！

【盆滿缽滿】

第4名：魔羯座

11月你慢慢能感覺到自己的財運上漲，身邊貴人降臨，你也因備受重視、寵愛，而喜獲意外之財，很大機會是源於長輩贈與的零花錢，或領導指派任務而大賺外快。當然你也從沒錯過任何一個賺錢的良機，在開源節流下，你的財富自然往上飛漲。

另外，別忘了多和財運好的朋友往來，他們的磁場可以替你帶來好財氣，財運跟著興旺起來！這時你不妨去買張彩券，試試手氣，會有你意想不到的收穫，讓你距離「一個億」的小目標又更近了一步。

第3名：處女座

火星進入你的事業宮位，使你更具野心，做起事來很衝，帶來了行動力與勇氣，明顯展現在你的事業上。所以，你大部分的精力會放在衝刺事業，而這對你的好處是消費慾望降低，縱使你有錢，也沒有時間花費，更沒有時間去消遣，以及分散你在投資上的心力，不會讓你時時想關注它是否成長，有沒有超出你的預期。

無形中，這一切只會把你多餘的錢存進銀行裡，可能有點「死腦筋」，但當你把它當成一種習慣，不去理它的同時，等到心血來潮查看一下數字，你的財產勢力極很有可能讓你大吃一驚。

第2名：水瓶座

木星進入你的財帛宮，這就等同於幫你加薪添財，你賺錢比過往更加輕鬆，錢來得快也來得容易，面對工作發展也變得更加積極，你可以在職場上多擴展自己的交際圈，這能為你帶來更強的工作機會與薪資。

特別是加薪、獎金的部分一定不會讓你失望，領導欣賞你的工作能力，而替你升職加薪，或時不時給你多加一點獎金當鼓勵。11月你的金錢雷達被開啟，你想藉由自己能賺錢的本事，來證明自己存在的價值，而你也積極去開拓其他金源，像是兼職工作或是規劃發展第二事業。

第1名：射手座

11月太陽、水星、金星都進入你的本命宮位，為你帶來爆棚的正財與偏財運，收入上漲！看著錢財不斷進帳，讓你不斷嘴角失守，喜悅是藏也藏不住，請你一定要好好把握。

特別是創業的人，你的業務、訂單大暴增，找上你的都是有名的廠商與客戶，且你們合作的過程也非常順利，讓你收入滿滿、業績大紅。另外，旺盛的財運也帶動你的好運氣，11月到12月中你大有升官加薪、抽紅利、獎金的機會，可說是正財、偏財都不放過。

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