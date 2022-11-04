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貴人來了！4星座「深秋運勢大翻身」　加薪、桃花終於輪到你

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲好久沒加薪了嗎？這4星座有貴人到，運勢有望大翻轉。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

深秋時節到來，受東北季風影響，今（4）日溫度將逐漸下降。塔羅牌老師艾菲爾分享，有4個星座男女將有貴人加持的好運，上榜的有巨蟹座、射手座、水瓶座及處女座，能一掃過去的低迷運勢，桃花來勢洶洶、升官加薪機會一次湧現，助你運勢大翻身。請同時參考自己的太陽與上升星座。

艾菲爾老師點名要加強聯繫！深秋迎貴人的星座Top4：

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第4名：巨蟹座

越進入深秋，巨蟹座好運越多，擺脫過去的低迷，特別是在事業上能明顯感受到有貴人賞識，能力逐漸被看見，源源不絕的機會與新想法降臨，幫助你在工作上能有效又快速的達成，主管們對你的表現可說是相當滿意。想要跳槽或轉職的巨蟹，這段時間是好時機，有機會遇到伯樂，若如願到條件待遇極佳的公司可說是如魚得水。近期若想搬家、換居住地者，可多請在地朋友幫忙，會更加順利。

第3名：射手座

若正在「等待答覆」的射手座，恭喜你越進入深秋，讓你驚喜的結果就要到來，不論是考試、晉升、投資或渴望與前任復合、告白等回覆者，都能如願以償，讓你終於能鬆一口氣。其實你內心期盼的那件事離成功只差臨門一腳，只要再多堅持、努力一下，貴人很快就會出現並扶持你，以更快達到目標，讓你享受有如神助的快感。所以請還在奮鬥的你再撐一下下，心想事成離你不遠了。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲正在等待心上人回覆的射手座，將有好結果。（示意圖／本報資料照）

第2名：水瓶座

前陣子霉運纏身的水瓶座，進入深秋好運終於輪到你了！過去暗中陷害的小人、想見縫插針的第三者、你想了斷的孽緣、欠錢許久都沒還的朋友，這些單靠你自己無法解決的事，都能在貴人相助下成功化解，並且有更好的開始。另外，最近對自己人生、財運、事業、愛情已有規劃的你，也能得到貴人扶持，享有諸事順利的好運。

第1名：處女座

進入深秋處女座各方面都超順利，過去緊繃的情緒與壓力得到紓解，事業好運水漲船高，種種好運下還能喜獲貴人相助，根本喜上加喜！不只愛情甜蜜、桃花炸裂，事業更能得到貴人提拔，升官加薪一起來，大幅提升你的社會地位，甚至連往後的家庭都能因此享福。

請處女座這個深秋務必把握天秤、射手、金牛、獅子座貴人，他們能讓你鹹魚翻身。

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