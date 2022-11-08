脾氣超拗！12星座「最難搞的點」大公開　天蠍就是要爭到贏

▲另一半哪些劣根性讓你覺得心好累？（示意圖／記者許力方攝）

文／亞提米斯

★牡羊男：耍小孩子脾氣時超級拗

牡羊男是個很任性的星座，在性格上平常是很好相處的樂天直接派，好像並不會有什麼很拗很難搞的情形產生，只不過當牡羊男在賴床、或是為了什麼非要不可的東西時，就會耍起有點可怕的「拗」行徑，特別是會對戀愛當中的另一半耍起這種任性，很多跟牡羊男談戀愛的人會被嚇到，原本以為牡羊男的個性應該很爽朗的，竟然也會有這麼講不聽的時候，甚至於有時只是想去某個地方玩就非去不可，鬧起拗脾氣的時候還會亂丟東西，實在是讓人傻眼呢！

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★金牛男：超經典拗脾氣，無時無刻不拗

金牛男如果不拗，那就不是金牛男了。他們是在人生各方面都很堅持、都很拗、都非常的講不聽，而且不是偶爾的鬧起拗脾氣這麼簡單。金牛男的人生哲學就是無時無刻都很拗、無時無刻都堅持著自己的理念和想法，只要想做什麼事，誰都沒有辦法能夠去擋住他們，並沒有什麼特別的事情會讓金牛男特別難溝通，因為每件事都非常的難溝通，一整個就是非常的硬，可以說是「牛牽到北京還是牛」，奉勸跟金牛談戀愛的人，還是不要挑戰「對牛彈琴」吧！

★雙子男：得理不饒人，就愛跟人辯到贏

雙子男大概是十二個星座當中最不拗的那一個，他們的思考非常的靈活，也不容易為了一些小事就鬧起脾氣，只不過，跟雙子男談戀愛的人千萬不要跟他們抬槓或是辯論，雙子男是很愛講話也很喜歡跟人激辯的星座，就算你只是跟雙子男情人開開玩笑，只要這件事是雙子男認為對的事，他們就會盡一切「嘴力」把這件事給辯到贏為止，任何跟他們持反對想法的，就算是他們的情人，雙子男也是嘴下不留情，就算把死的說成活的也在所不惜呢！

★巨蟹男：生活小習慣超級拗

巨蟹男看起來是個很溫和的人，但事實上在很多生活小習慣上面卻是非常「拗」的。對於很多自小時候養成的家庭習慣，像是牙膏牙刷要怎麼放、衣服要怎麼摺怎麼整理，巨蟹男都會有自己的一套方法，跟巨蟹男談戀愛之後，會發現一件很奇怪的情況，就是巨蟹男會不斷的跟你說，什麼東西要怎麼做才是對的，有時候甚至於是比碎唸出名的處女男還要煩，這時就是巨蟹男的拗脾氣發作了，幸好巨蟹男本身就不是會發脾氣的人，不順他們的意頂多擺臉色給你看。

▲獅子男一旦感覺沒面子，脾氣就會變超差。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★獅子男：沒面子、丟臉時就變超拗

就算是跟情人在一起，獅子男也還是很要面子的那種人。特別是在朋友的面前，獅子男並不喜歡丟臉的時候，特別是他們想要怎樣、另一半就一定得要滿足獅子男的需求和想法，否則獅子男會有一種在朋友面前沒有面子的心態產生，脾氣就會變得很不好，甚至於是會破口大罵或大吼，把很多第一次跟獅子男談戀愛的人都給嚇一大跳。其實這只是在別人的面前會這樣，如果只是和情人獨處的話，獅子男反倒不會在意這麼多，還會很好說話。

★處女男：對特定小地方相當拗

處女男的拗脾氣倒不是看到一點點不乾淨就會抓狂，其實處女男對於「潔癖」的定義是很怪的，他們只重視某些小地方，如果只重視床鋪，那麼桌子亂七八糟是可以無視的，只要床鋪乾淨就好。很多人跟處女男談戀愛之後都會發現到，原來只要弄清楚處女男在意的一些點，就不會讓處女男有抓狂耍拗的機會，更不會有聽不完的碎唸或是抱怨，但如果你沒搞清楚處女男情人重視的方面是什麼，那麼你大概會被唸到停不下來，但一、兩次後就知道該怎麼應付囉！

★天秤男：正義感很強的拗個性

性情溫和的天秤男也會有很拗的時候，那就是天秤男如果遇上了不公平的事，特別是讓自己感覺到很不公正的狀態下，甚至於是自己被冤枉的時候，天秤男都會非常的不愉快，拗脾氣一來會硬是槓上冤枉他們的那個對象，而且不爭到一個公道是不會放過對方，這都讓很多跟天秤男談戀愛的人嚇到，原來天秤男也有這麼強硬的一面，他們所散發出的正義感和捍衛自我的態度，都會讓天秤男的另一半相當的佩服，可以說是得理不饒人的一種拗。

★天蠍男：無論如何就是要贏

天蠍男是很愛跟人比較的星座，倒不見得是為了面子，而是有時候感覺到別人有挑釁的意思時，天蠍男就會有一種非贏不可的心態產生。像是去搶特賣會或是出門遇到老同學，都可以有莫名其妙的比較情結產生，無論搶買東西、跟老同學比工作收入，一直可以比到誰的情人會比較優。很多跟天蠍男談戀愛的人會覺得很冤枉，為什麼自己莫名其妙的被捲進這種比來比去的狀況當中，如果天蠍男比輸了還會鬧起更拗的脾氣，顯露出非要比到贏不可的氣勢。

▲天蠍男超愛比較，比輸了還會鬧起更拗的脾氣。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

★射手男：不自由就跟你對抗到底

失去了自由的時候，射手男就會變得很拗，很愛跟情人抗爭。特別是如果你是一個很喜歡管著射手男的人，你會更發現到，當你管得越緊、越想掌控射手男的行蹤時，射手男就會有更多無言的又超拗的行動來抗議，好像凡事都一定要跟你唱反調一樣，電話不接、故作神秘，或是特別聯合了朋友演戲來氣你。射手男這些的做法都是一種故意的抗議，他們對於自己的自由是很重視的，也不覺得愛情可以綁住他們，所以你越想綁他們，射手男脾氣就越拗呢！

★摩羯男：為求成功可以把愛情放一邊

很多人跟摩羯男談戀愛之後才會知道，原來摩羯男是一個工作狂，在學校可能就是個唸書狂。很多摩羯男非常在意自己的表現，不論是在工作或是學業上，所以常常會在這方面展現出很拗的個性，也就是無論如何都想要拿下第一名，不是只贏過幾個人就好，而是一定要拿下最棒的那個位置，拗脾氣一來就是工作到沒日沒夜或者是拚到連跟情人聯絡或約會都忘記，這種為了成功可以把愛情放在一邊的拗脾氣，這讓很多和摩羯男談戀愛的人都還蠻傻眼的。

★水瓶男：「義氣」就是他們最拗的表現

水瓶男也是很拗的，特別是他們跟朋友混在一起的時候，為了朋友的事，水瓶男都會很有義氣的相挺，這看起來是件好事，不過如果你是水瓶男的另一半或情人，那你一點都不會覺得這是好事。水瓶男是一聽到朋友有難，就會放下情人去幫忙的那種人，如果另一半因此不高興或阻擋，水瓶男的拗脾氣就會爆發，小則跟情人吵架，大則就鬧失蹤，讓很多跟水瓶男談戀愛的人很傻眼，為什麼朋友會比情人重要，竟然還可以為了朋友跟情人翻臉呢？

★雙魚男：一定要一定要很浪漫

雙魚男的拗脾氣也是走軟性路線的，特別是在愛情裡頭。很多雙魚男會很堅持自己夢想中的那種浪漫愛情，如果拗脾氣一來，會要情人也一定要跟著他們那樣做，如果不順雙魚男的意，有些雙魚男會發一頓脾氣，但有的雙魚可是會自己去打造自己的浪漫情境，然後強迫自己的情人非得跟自己扮起家家酒不可，加上雙魚男如果鬧起拗脾氣，往往就是誇張的一哭二鬧三上吊，讓很多跟雙魚男談戀愛的人都覺得很累，為什麼每天都要演浪漫愛情劇。

本文經授權轉自：亞提米斯《12星座男人難搞超拗劣根性大公開》

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