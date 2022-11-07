桃花擋不住！　「4星座」11月下旬桃花旺！摩羯有望舊情復燃

▲11月下旬，有哪些星座可以覓得良緣、和另一半修成正果呢！（圖／Pixabay）

網搜小組／林懿捷報導

11月份已過了一個星期，很快就會來到中下旬，來看哪四個星座會在下半月獲得良緣，《搜狐網》運勢專欄點名了包括雙魚座、天秤座、獅子座、摩羯座四個星座，在11月下旬會獲得老天爺的眷顧，桃花朵朵開，順利脫單。

雙魚座

雙魚座的朋友，最相信自己的直覺，兩個人不用花太多時間相處，只要感覺對了，就認定了對方，並能讓這段感情一直維持下去。在11月下旬，雙魚座將邂逅讓你心動的人，在月老的助力下遇見真愛，並能攜手一生。

天秤座

天秤座本身的異性緣超級好，很懂得處理自己的人際關係，尤其遇見了喜歡的對象，會堅定了自己的想法，很努力地展開追求，這也是天秤很吸引人的優點。在11月下旬時，大多數的天秤座朋友會桃花運一波接一波，好好把握，很有機會碰見喜歡的人！

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獅子座

獅子座的朋友，容易在感情中認為自己不夠完美，總是希望能在感情中堅持自己的想法。在11月下旬，單身的獅子座，在月老的支持下，桃花運會逐漸上升並且能遇到良緣，當真愛在向你靠近時，不要害怕，愛情就掌握在你手中，順利脫單。

摩羯座

摩羯座在11月下旬，是最有可能舊情復燃的星座。當進入11月下旬時，愛情運勢很好，對舊情人餘情未了，對於前一段感情，依然念念不忘的摩羯座，很有可能挽回前任，與對方重修舊好。在11月下旬，摩羯座有望復合成功，舊愛回頭變真愛，命中注定與對方舊情復燃，並且攜手相伴到老！