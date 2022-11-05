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立冬來了「4星座越冷財運越旺」　命理專家：水瓶座可買刮刮樂

立冬來臨「4個星座越冷財運越旺」　命理專家：一路旺到年底

▲11月7日（下周一）為一年一度的「立冬」，有4個星座「越冷財運越開花」。（示意圖／Pexel）


文／CTWANT

11月7日（下周一）為一年一度的「立冬」，這是一個年尾交年運重要的節氣，也是年運交接之時。命理專家小孟老師就在臉書粉專提到，有4個星座「越冷財運越開花」，有機會一路旺到年底。

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Top4:魔羯座

魔羯座的朋友冥王星恢復順行，想要投資理財的人，千萬不要被現在的投資市場嚇一跳，如果想投資股票基金可購買龍頭標的，逢低加碼會有好的投資運勢產生。

Top3：天蠍座

太陽水星金星，三星交匯顯示天蠍座的人立冬後財運旺盛，太陽不斷燃燒財庫點燃財氣，立冬後有業績壓力的人壓力會減輕，財富貴人亨通。

Top2:水瓶座

水瓶座土星入元辰宮，立冬後財氣有望提升，想要參加抽獎活動的人，財氣會非常旺盛，很有機會抽到大獎，刮刮樂運勢也非常旺盛，可以小買一下說不定會中大獎。

Top1:巨蟹座

立冬起金星、水星入偏財宮，過去有套牢的基金或股票都能解套豐收，想要投資理財的人，你的思路清晰能夠找到不錯的投資類股，讓你一路旺到年底。

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