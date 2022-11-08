陳時中坦率「當晚有喝酒、唱歌」：基本交際應酬禮貌難免

▲陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩。對此，陳時中7日在政論節目還原實情，並坦率地說，自己當天有唱歌，也有喝一點酒，但就是基本交際應酬，禮貌性敬酒難免。

對於徐巧芯指控鹹豬手一事，陳時中表示，不要說選舉，連沒有選舉的時候，這都是沒有道德的，這兩位夫妻他都認識，大家當天是很高興在給他鼓勵，在沒有選舉之前的疫情期間，很多支持者都會緊握他的手，他都覺得很感動，「這是我可以堅強住的原因，支持者給我握手，都跟我說辛苦了，我常常很感動，我們有力量可以往前走」。

陳時中指出，這個時間點落在辯論完之後，而這個餐會又是上個月的事情，相信是蔣萬安的選情告急，必須用人格抹煞的方式，顯然正招沒用了就用奧步。

陳時中也還原實情，那天現場差不多有20多人在，主要是紙風車的董事，因為這段時間會有相關活動，當時紙風車執行長就邀請他一起參加餐會，不過那天因為比較忙，在競選總部忙到8點多才過去。對於蔣萬安競選辦公室質疑，當天是否有喝酒、唱歌，陳時中也坦率地說，有唱歌也有喝一點酒，但就是基本交際應酬，禮貌性敬酒難免。

陳時中也透露，李雅玲醫師昨天晚上有打電話給陳時中的機要秘書，轉達造成困擾感到很不好意思。陳時中說，他也透過助理答覆，強調說這是支持跟鼓勵，覺得愧疚大可不必；他強調，哪有什麼互相抱歉，那是別人的不對，爆料者用這樣東西來影射，是沒有道德的。

至於陳時中的老婆有沒有生氣？陳時中先是大大嘆一口氣說，「太太說這選舉很黑」；他進一步指出，蔣萬安跟徐巧芯就是「黑白郎君」，一個做黑臉，一個做白臉，蔣萬安切割徐巧芯，但他們明明是一個團隊的。