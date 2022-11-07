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謝國樑拋電動機車財源「公辦重劃」　林右昌轟違法：騙票的芭樂票

▲謝國樑,林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌重砲回擊，謝國樑的政見完完全全是騙票的芭樂票。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑6日推出「青年電動機車」政見懶人包，4年目標5萬台，市府負擔15億元，指出將以五堵、八堵公辦都更重劃籌措財源，用來實現捷運及青年電動機車的政見。基隆市長林右昌透過臉書重砲回擊，如果挪用公辦市地重劃盈餘，就是違法！指懶人包顯示謝與輔選團隊真的很不專業又不用功，也再次證明，謝的政見完完全全是騙票的芭樂票。

林右昌表示，一個多月前他戳破謝國樑Gogoro政見是「騙票」，謝國樑煞有介事地解釋Gogoro政見的財源來自「公辦重劃」，他只能說謝真的完全不懂都市計畫與市政開發，也根本沒有成本概念，可以說自曝其短，連治理城市的基本能力都沒有。如果挪用公辦市地重劃盈餘，那就是違法！更何況市地重劃所需期程起碼5、6年以上，也根本不可能做為他Gogoro政見的財源。

林右昌解釋，所謂「公辦重劃」的財務來源，指平均地權基金，是「作用性基金」而非「營利型基金」，基金來源是使用者（也就是參與開發地主）付費，政府只是先行代墊（向銀行貸款）建設費用，必須以財務平衡為原則，不能與民爭利，更不以賺錢為目的。倘若重劃建設虧損，則還要由市庫來負責。

林右昌說，基於取之於當地，建設用之於當地的基本原則。市地重劃如有盈餘，應以開發該重劃區內部建設或連外道路為主，不能任意挪為市庫使用。都市計劃核定重劃區，籌劃重劃從開始到公告、設計、施工、配地、抵費地完售等等工作，不含都市計劃變更的時間，至少要5至6年以上，不僅所需時間冗長，且目前原物料價格劇變，沒有人能夠保證重劃後一定能有盈餘。

林右昌並指出，「市地重劃是使用者付費，並不是沒有成本的！」包括重劃區內10種公共設施用地及興建費用全部都是由地主自行負擔，政府不出錢只是先行代墊建設費用；這筆費用之後會用地主提供的「抵費地」來歸還，所以重劃後「抵費地」公開拍賣後得款，是地主返還政府先行代墊的建設費用，而不是政府新增加的稅收！這是要拿來還開發借款的，不是拿來花掉的！

林右昌重批，「謝國樑先生實在犯了極嚴重的錯誤！把重劃後地主歸還政府的款項，當作是政府的新增稅收，還要拿來當他Gogoro的財源，實在是亂來！」這樣一個連最基本的財務概念都搞不清楚的候選人，如何當市長呢？且市長一任才4年，一個重劃區的開發也最快最快也要5年至6年以上才能決算，怎麼可能變成他Gogoro的財源。最後他再次提醒並敬告謝國樑先生，市地重劃抵費地盈餘是不得挪用做為市庫財源，挪用就是違法！

對此，謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，市政府的財政是大水庫的概念，當重劃的收入增加了以後就可以讓其他的歲入，來支應電動機車在內的市政支出。反正說到民進黨，他想怎麼樣都可以，就好像一個資本額僅25萬元的公司，就可以連續得標近8000多萬的營養午餐標案，這就如同是基隆版的快篩小吃店。

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