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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／吳念真、林美秀拍片挺18歲公民權　蔡英文：台灣更好需要年輕人

 

記者陶本和／台北報導

台灣青年民主協會7日推出《挺年輕 世代同行》18歲公民權宣傳影片，邀請導演吳念真、創作歌手阿爆（阿仍仍）、演員林美秀、作家林立青等，跨世代、跨領域名人一同呼籲11月26日，支持18歲公民權並投下同意票。總統蔡英文也透過臉書分享影片表示，她深深相信，台灣要更好，就需要年輕朋友的參與。

青民協表示，年底修憲複決與地方大選倒數19天，雖然近期民調顯示，同意「18歲公民權」的比例不斷上升，但距離965萬張同意票的門檻仍有一小段距離，需要所有台灣人不分世代、不分黨派共同支持。

青民協分享，影片設定的主題是《挺年輕 世代同行》，特別邀請紀錄片導演楊力州執導，目的是希望能透過不同領域、世代的名人，與18歲的自己對話，讓民眾感受到18歲的青年世代也渴望為自己負責。尤其在《刑法》、《民法》都已認定18歲成年負有義務的同時，也應該讓年輕人享有同等的權利。

青民協呼籲，11月26日「18歲公民權」修憲複決，需要「千萬投同意」。青民協將串連更多跨領域名人、政治人物，一起投下同意票，也是投給年輕的自己一票。

對此，蔡英文也透過臉書分享該影片，她表示，有人18歲的時候，就開始打工；也有人18歲時，考了駕照開始壯遊，很多人的18歲，都可能做了影響未來的關鍵決定，「每個人的18歲經歷，可能都不一樣，但一樣的是，我們要開始為自己負責任」。

蔡英文說，18歲成年應該是一種祝福，而不是限制，可以充滿志氣、充滿冒險的精神，為自己負責任做決定，當然也應該可以行使自己的權益。她強調，讓18公民權過關，不只是為了接軌國際，每一次台灣面對挑戰，年輕朋友都是推動國家更進步的關鍵力量，「我深深相信，台灣要更好，就需要年輕朋友的參與」。

▲總統蔡英文出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席民進黨社群之夜。（資料照／記者林敬旻攝）

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