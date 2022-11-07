PG Talk淪詐團洗錢工具　策略長反擊：檢警會傳臉書負責人？

▲PG Talk支付平台必礦科技策略長陳茂嘉7日親上火線說明涉洗錢疑雲。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

社會聞人、綽號「鱸鰻」林秉文擔任總裁的「PG Talk」2日遭刑事局發動搜索，林男也遭警方以涉及洗錢等罪名帶回調查，檢察官複訊後裁定300萬元新台幣交保；對此，PG Talk必礦公司7日下午在北市八德路公司總部召開記者會對外說明，該公司策略長陳茂嘉強調，案發當時積極配合銀行及警方調查，絕無涉及不法金流洗錢。

檢警調查，認為必礦科技的PG Talk支付平台成為詐騙集團的騙匯支付管道，並有多名被害人遭詐團騙匯購買該平台點數；陳茂嘉對此表示，2020年10月28日接獲PG Talk平台合作銀行通知，發現有多個異常帳號涉嫌進出約300萬元點數，遭合作銀行凍結通報，當時平台第一時間就提供異常帳戶資料，並針對用戶帳戶確保遵守法律上的處置。

後來公司甚暫緩營運服務約1個月，將異常點數活動的帳號全部凍結，也配合銀行強化系統，PG Talk支付並遵受內政部規定，實施帳戶實名制登記，限制用路採購點數上限不超過新台幣5千元，後來銀行審核認為無異常帳戶內的點數也陸續退還、總金額接近300萬元。

陳茂嘉指出，點數服務對公司都是營運成本，需要提撥相對的保證金給銀行履約保證才能執行，包含總裁公關、推廣活動、行銷活動，以及客服服務都會用到，公司都積極配合銀行端遵守相關法令，目前PG Talk使用用戶超過百萬人。

陳茂嘉並為自己公司抱屈，他說社群平台盛行的今天，包含臉書、LINE甚至MY CARD平台詐騙案件頻繁，作為一個平台的營運者，難道檢警會去傳喚上述公司的負責人到案？認為檢警行為對於PG Talk 平台商譽已造成損壞，對200多位員工並不公平。



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