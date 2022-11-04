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社會 社會焦點 保障人權

幫澎恰恰還2.4億債務　金主林秉文涉洗錢300萬交保　6共犯羈押禁見

記者邱中岳、陳雕文／台北報導

資深藝人澎恰恰日前欠下2.4億巨債，透過綽號「鱸鰻」的金主林秉文幫忙協調債務，最後公布協商成果已經歸零，但2日林秉文卻因為洗錢、詐欺、地下匯兌等案由，被刑事局逮捕到案，警方共逮捕12人，訊後也將林等人移送地檢署偵辦，後來林秉文被以300萬交保，6人遭羈押禁見、其餘5人則以 20 萬至 100 萬元交保候傳。

▲▼「Halo-Mavis國際連線」代購直播與「王參郎嚴選」邀約資深藝人澎恰恰，以每集25萬元的酬勞為平台帶貨直播，並於今日正式簽約。簽約儀式由王三郎、林秉文、Mavis及澎恰恰共同參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲「鱸鰻」林秉文（左2）涉及地下匯兌等案件，在2日被刑事局逮捕到案。（圖／記者湯興漢攝）

警方調查，曾經出面替資深藝人澎恰恰協調債務、被稱「百億賭王」的林秉文，將部分資金轉成PG TALK必礦股權，承諾若日後缺錢都可以原價換回，事後債主均有同意協調，也讓澎恰恰的債務危機暫時告一個段落。

但是綽號「鱸鰻」的林秉文，卻因為洗錢、地下匯兌，被刑事局鎖定，刑事局2日兵分多路，共計逮捕12人到案，訊後均依照詐欺、賭博以及洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦。

檢方表示，12名被告基於非法經營國內外匯兌業務、洗錢及詐欺之犯意聯絡，提供自己申辦之兩岸銀行帳戶或電子貨幣 USDT 帳戶，自2019年1月間起至今，在臺北市、新北市蘆洲區、大陸地區、菲律賓等地區經營地下匯兌業務、洗錢、且協助隱匿詐欺犯罪所得，並以第三方支付、人頭公司為掩護，從事新臺幣與人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務，經手匯兌金額至少達 27 餘億元，被告等人從中賺取匯差及手續費牟利。

檢察官於3日訊問完畢後，認被告等人涉嫌從事地下匯兌違反銀行法、洗錢、詐欺等罪嫌。犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人以及逃亡之虞，另尚有繼續追查釐清金流之必要，而向法院聲請羈押禁見杜姓、施姓、周姓、陳姓、張姓及楊姓等 6 名被告，法院在稍早羈押獲准。

林秉文則交保 300 萬元，其餘林姓、蔡姓、2 名黃姓、鄭姓等5 名被告則以 20 萬至 100 萬元交保候傳。

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