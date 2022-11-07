黃偉哲力推寵物友善空間　寵物專區親聘「園長」陪玩

▲台南市長黃偉哲邊煮麵邊分享4年市長任內成績，並強調力推「動保園區」的重要性及困難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》，邀請台南市長黃偉哲帶來「再來一碗肉燥麵」，配上被網友狂讚的「核桃辣椒醬」，還教主持人最正確吃法是「吃肉燥配麵」，並坦言靠吃紓壓帶來「體重感」，只怪台南十大特色好麵集結而成的「英雄麵」太美味，他即便品嚐過好幾次，還是在錄影現場狂喊「通通打包！」。

主持人黃彩玲好奇，黃偉哲最愛的台南美食是什麼？「你應該問我不吃什麼」，他想起在哈佛求學的留學生涯，為節省高昂生活費，自己下廚做「家鄉味」，或是參加研討會吃會場提供的披薩解飢；節儉出名的他在台南市長四年任內，成功讓市庫減債230億，創下負債新低點且居六都之冠，黃彩玲因而藉機問起「節省」與「摳門」的差異，黃偉哲則認為，節省是「能省當省」，摳門是會影響到他人，把不應該省的也摳掉了。

黃偉哲分享，20多年前當縣議員時，他會拿議會便當餵食受餓犬隻，當時流浪狗餵養觀念尚未正確推廣，現在的他，為解決流浪動物問題並推廣動保教育，積極向中央爭取經費「建設動保園區」，過程中碰到居民抗議而暫緩計劃，但他認為這是「打造寵物友善環境」的必經之路。但在市府的努力下，台南還是成為全台第一座實施TNVR（原地捕捉結紮、疫苗注射後原地放回）的城市，更鼓勵旅社、餐廳向市府申請「寵物友善空間標章」，例如知名藝人周子瑜母親的咖啡館，就是主打「喵星人」友善。

身為不折不扣「狗派」的黃偉哲也提到，台南的山上花園水道公園就是「共融公園」的最佳示範，佔地是台北自來水園區的10倍大，設有寵物專區「任聘」浪浪「園長」陪玩。黃偉哲邊煮麵邊分享4年市長任內成績，時不時發出「噪音」被黃彩玲笑「放很開」，黃偉哲則回道，市長應某些場合必須嚴肅，但私底下和市民相處沒有距離，他認為無論當朝或下野，「市長也是市民」，大家應該平起平坐，而這也是頒發市長獎，變成歡樂的「市長陪你拍」活動的主因。