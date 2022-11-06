民進黨元老力挺　黃偉哲、郭清華呼籲民進黨必須大團結

▲台南民進黨籍議員候選人紛紛開始成立競選總部，6日當天便有7位議員競總成立，市長黃偉哲場場都到，全力為民進黨籍議員輔選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年底九合一選戰進入倒數20天，台南民進黨籍議員候選人紛紛開始成立競選總部，光是11月6日當天，便有7位議員競總成立，台南市長黃偉哲也是場場都到，全力為民進黨籍議員輔選。

安南區市議員郭清華競總成立現場，黃偉哲與民進黨元老王幸男互動良好，王幸男大讚黃偉哲是憨厚善良的政治人物，擁有美國哈佛和耶魯雙碩士高學歷，但選擇回鄉服務從基層縣議員做起，如今成為認真為民服務的好市長，作為老前輩備感欣慰，也希望民進黨籍議員一定要展現團結，讓黃偉哲推動市政可以更順利。

郭清華表示，王幸男委員是台灣民主上非常重要的人物，即便現今沒有站在第一線，仍舊關心著社會上大大小小的議題，更是給我們後輩溫暖而堅定的力量。

而身為民進黨元老的王幸男，也不斷訴求民進黨必須要大團結，團結才有力，在台南轉型的過程，才能一起大步更向前。

郭清華強調，他時刻記起王幸男委員的典範，也會延續這樣的精神，「有(5)情(7)有義」，台南team！挺台南，市長5號議員7號！會跟黃偉哲市長繼續一起奮戰到底，成為民進黨團結的一份子。

6日黃偉哲鐵人輔選行程另有陳碧玉、陳怡珍、周麗津、吳通龍、蔡旺詮、陳秋萍六位議員競選總部成立，溪北溪南來回跑透透，做好台南隊的母雞角色。