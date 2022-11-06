2022藝術進區台南佳里　黃偉哲邀民眾共賞紙風車經典戲《武松愛老虎》

▲2022藝術進區活動來到佳里區體育公園，由「紙風車劇團」演出經典戲碼《武松愛老虎》，市長黃偉哲也親臨會場，與民一同看戲逗熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



受民眾熱烈迴響的2022藝術進區已進行14場戶外演出，7場推廣教育場，6日活動來到佳里區體育公園，由「紙風車劇團」演出經典戲碼《武松愛老虎》，現場由10隻真人比例的萌虎蹦蹦跳跳進場，熱鬧揭開序幕，市長黃偉哲也親臨會場，與民一同看戲逗熱鬧。





黃偉哲首先感謝市民對藝術進區活動的支持，也謝謝各贊助單位的幫助，讓市府能夠舉辦更多更好的活動。貼心親民的黃偉哲致詞話不多說，立刻把舞台時間還給劇團，讓現場大小朋友看表演，擁有開心難忘的週日午後時光。





文化局表示，《武松愛老虎》是「紙風車劇團」最受歡迎的兒童劇之一，至今累積觀眾超過2百萬人次。劇情描述在景陽崗上的猛虎，讓村民人心惶惶，但上山打虎的武氏三兄弟，卻在追逐間，發現巨大的老虎，不過是隻擅長特技、與人為善的萌虎，武氏三兄弟因此決定領著萌虎下山，與村民解釋，人人喊打的猛虎，最終搖身一變，成為人見人愛的萌虎。

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本劇改編自《水滸傳》「武松打虎」，但武松有別以往的勇猛，化為膽小的武氏三兄弟，而危害人間的猛虎，只是喜愛人群的可愛萌虎，本劇顛覆傳統，變成結合傳統美學、動物保育觀念的新興現代童話，在精美捲動的布景前，萌虎追著武氏三兄弟，一下子就宛如置身布袋戲經典的「走過千山萬水」橋段，最後在童話故事式歡喜大結局中，劇團也向台下觀眾再次宣導動物保育的重要，讓整齣劇在藝術美學外，更添寓教於樂的意義。





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