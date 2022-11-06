黃偉哲拚治水　全力守護鄉親打造宜居家園

▲台南市長黃偉哲就任以來，將改善淹水作為施政重點，積極整治永隆溝排水、菁寮排水、虎頭溪、三爺溪排水及六塊寮排水等多條排水，打造宜居家園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲就任以來，將改善淹水作為施政重點，積極整治永隆溝排水、菁寮排水、虎頭溪、三爺溪排水及六塊寮排水等多條排水，減少淹水面積逾5000公頃，減少影響戶數近9000戶，為市民鄉親撐起保護傘，打造宜居家園。

水利局指出，黃偉哲上任後，在溪北地區辦理逾430件排水整治工程及多件抽水站新建工程，包含北門區永隆溝排水治理工程、七股區劉厝排水系統治理工程、後壁區菁寮排水治理工程及台南市學甲區法源排水區抽水站及調節池工程、柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程等多項工程。

北門區里長表示說，社區以前靠2台移動式抽水機，2018年0823豪雨時抽排不及，造成淹水，市府馬上派員趕至涉水勘災，之後就完成了大型抽水站擴建及路堤加高，目前整個抽水能量對社區很有保障。

水利局表示，溪南地區也辦理逾500件排水治理、雨水下水道改善工程及多件抽水站新建工程，包含新化區虎頭溪排水護岸新建工程、永康區大灣排水整治工程、仁德區三爺溪中下游治理工程、跨安定區及安南區的六塊寮排水治理工程還有永康區鹽洲抽水站新建工程、南區停20抽水站工程等重大工程。

永康區里長表示，黃偉哲市長全力支持永康地區的治水工程，在短短一年半的時間內，完成土地徵收、抽水站新建及箱涵工程，經過2021年0730豪雨印證已改善水患，確實發揮防洪效果。

黃偉哲強調，治水要讓人民有感，為因應未來氣候變遷挑戰，市府會持續投入經費治理排水及改善淹水，「災前能多一分預防，則少一分損傷」。