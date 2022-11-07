蔣萬安控綠高層施壓媒體　陳時中反擊「跟騷」：蹭聲量也不該這樣

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過Facebook公布數張照片，質疑民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩；陳7日受訪還原現場說，那是一個公開的場合，沒有所謂鹹豬手的問題，並批國民黨台北市長候選人蔣萬安影射綠營高層施壓，「要蹭聲量也不應該這樣子」，用八卦、追蹤，幾乎已經到了跟騷的情況，這樣都是不對的。

▲曹興誠（左）與陳時中（右）上午同台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯昨晚發文影射陳時中「鹹豬手」。（圖／翻攝自 Facebook／徐巧芯）

據悉，徐巧芯曝光的這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身著藍色襯衫緊跟在一旁，另外現任紙風車劇團團長任建誠也入鏡，正是圖中沒有被拍到正臉的藍衣男子。

陳時中今天上午出席聯電前董事長曹興誠舉行的「幫阿中部長說幾句公道話！」記者會時，頻頻被媒體追問徐巧芯指控「鹹豬手」一事，陳還原現場情況，強調那是一個公開的場合，沒有所謂鹹豬手的問題。

曹興誠則直言，看到徐巧芯爆料內容之後覺得「很好笑」，在選舉時要選「明君」、「完美的人」，這是對民主的不了解，威權的國家才會希望出現明君，事實上，民主的國家奠基在合理的法治、每個人都自由地發揮自己的能力，每個人努力的成果也得到法律的保障，這就是民主國家的真諦。

曹興誠說，選舉不是在選女婿，不該選一個看起來「完美」但卻欠缺能力的人，甚至對民主本身欠缺了解，大家應該選一個「有服務能力的公務員」，而不是選一個領導來領導自己，所以，今天大家在看這件事情的時候，是否是鹹豬手不應該成為選舉裡面討論的話題。

不過，仍有媒體追問說，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天說這張照片是周刊拍到的，卻因為綠營高層有施壓，所以周刊才沒有發布成新聞？曹興誠回應，「我們可不可以談一點嚴肅一點、格局高一點的問題，不要糾纏在這種八卦的事情上面好不好？」

而陳時中則主動拿起麥克風回應說，坦白講，大家都是媒體人，媒體第四權在現在還可以被壓制嗎？大家平心靜氣問問自己，會不會被壓制？蔣萬安用這樣影射的方式確實不應該，大家要蹭聲量也不應該這樣子，用八卦、追蹤，幾乎已經到了跟騷的情況，這樣都是不對的。

另有媒體提問，徐巧芯質疑為什麼「多年好友」可以到牽手搭肩？是不是因為李雅玲其實是陳時中的學妹？對此，陳時中說明，他還是要鄭重回應，「誰沒有跟人家牽手過？每一個人都有」，那是一個公開的社交場合，當然會用適當的方式表達禮貌、或者大家交往，這都互相要尊重的。