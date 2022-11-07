王必勝發聲慘挨酸　陳時中：沒必要無限上綱「當事人沒問題」

記者呂晏慈／台北報導

國民黨北市議員徐巧芯6日晚間貼出照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子握手摟肩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝留言批評，候選人讓同黨側翼聘狗仔跟拍傷及無辜，而徐巧芯留言嗆聲，「有小三又被拍到的人很生氣喔！」對此，陳時中7日受訪為昔日舊屬抱屈說，這件事情沒有必要無限上綱，當事人沒有覺得有問題就不是問題。

▲曹興誠（左）與陳時中（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯昨天爆料，陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲王必勝昨天留言轟「側翼找狗仔偷拍」。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

據悉，徐巧芯曝光的這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身著藍色襯衫緊跟在一旁，另外現任紙風車劇團團長任建誠也入鏡，正是圖中沒有被拍到正臉的藍衣男子。

對於王必勝留言批評徐巧芯，卻反遭徐嗆聲一事，陳時中今天在與聯電前董事長曹興誠同台的記者會上受訪說，這件事情把它無限上綱真的是沒有必要，還是回歸選舉的主題，這種事情是這樣，所謂當事人有覺得有任何的問題，這才會是一個問題，當事人沒有覺得有問題，就不是一個問題。

此外，衛福部長薛瑞元今天上午在立院接受媒體堵訪時，被問及繼王必勝去年緋聞後又傳出類似事件，如何評論「偷情指揮中心」一說？他罕見動怒反問提問者，「這個問題怎麼會來問我？這個問題來問我一點都不適合。」