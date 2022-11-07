快訊／陳時中摟人妻「不只8張照」　徐巧芯再爆：有媒體完成的文稿

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日爆料，民進黨台北市長候選人陳時中「十指緊扣、緊緊摟住」聯合醫院松德院區副院長李雅玲，且丈夫丁金聰也在一旁，遭陳時中競總強烈譴責「使出奧步救選情」。對此，徐巧芯7日出面透露，自己不僅拿到8張照片，還有媒體已經完成的稿件，但不知何種原因而無法刊登。

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

針對昨天深夜爆料陳時中摟人妻，徐巧芯7日於台北市議會表示，很多人好奇為什麼她會拿到這組照片，其實起因是「媒體無法刊登」，「所以我拿到的不僅是8張照片，還包含了媒體已經完成的稿件，但因為種種原因，不管是自我審查或是高層綠營施壓，是哪個我不知道，但總之最後是無法刊登出來，所以才在媒體之間輾轉流傳。」

徐巧芯質疑，什麼時候媒體環境變成當權者監督，必須自我審查，甚至受到壓力，只能另找管道，這幾年來媒體被噤聲又是因誰而起？

徐巧芯提及，自己拿到照片，並看完原本應該出刊的報導後，以「有沒有公共討論必要性」思考揭露與否，陳時中身為台北市長候選人，並且競選台北市長，而她身為台北市議員候選人，認為自己有責任與義務監督，「競選台北市長必須要受到最高度檢驗，無論是公開形象或私下，都有一定的道德要求。」

徐巧芯說，自己提出的質疑是指，在選舉期間參加高級場所飲宴後，陳時中疑似微醺狀態，對同場女性做出十指交扣、摟肩行為是否得宜？以及陳時中過去是否有同樣習慣，未來若擔任市長，會不會也用同種方式對待女性？

徐巧芯酸說，民進黨與陳時中也可以說「這沒什麼」、「這是我們的日常與文化」，並明確告訴大眾，未來不會改變與女性相處的分際，「只是這樣的價值觀與我個人差異非常大。」市民可透過資料與照片判斷陳時中行為是否得宜，並透過選票來做決定。

最後，徐巧芯強調，10月6日陳時中才剛看完「流麻溝十五號」，在辯論會上自稱情緒激動、無法平復幾乎要落淚，結果晚上就參加親綠文化界大老、企業家的高級聚會，「下午民主，晚上紅酒，到底哪個才是真正的陳時中？」自己的所有討論只針對正在競選的陳時中，並提出具體證據陳述事實，並未評論任何人，也沒有隱射、人身攻擊。