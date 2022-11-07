　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸陳時中「下午民主、晚上紅酒」　徐巧芯：若當選也會對女性摟肩握手？

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日深夜爆料，民進黨台北市長候選人陳時中「十指緊扣、緊緊摟住」聯合醫院松德院區副院長李雅玲，其丈夫也在一旁，使陳時中7日上午則稱「沒有鹹豬手問題」。對此，徐巧芯7日中午質疑，下午民主，晚上紅酒，到底哪個才是真正的陳時中？

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

針對爆料陳時中緊摟女性照片，徐巧芯7日於台北市議會表示，10月6日的陳時中才剛看完「流麻溝十五號」，在辯論會上自稱情緒激動、無法平復幾乎要落淚，結果晚上就參加親綠文化界大老、企業家的高級聚會，「下午民主，晚上紅酒，到底哪個才是真正的陳時中？」

被問到陳時中稱「沒有鹹豬手問題」且當事人沒有不舒服，徐巧芯回應，不評論當事人想法，自己都尊重，但「鹹豬手」是她看完報導內容與照片後的個人主觀感受，陳時中也可以說「沒什麼」、「能繼續這樣做」，連今天在陳時中旁邊的前聯電董事長曹興誠都稱「不要用選女婿標準」護航，代表曹興誠看完照片後也覺得道德層面上出問題。

徐巧芯認為，曹興誠的意思是指「沒人是完美的」，或許曹興誠覺得不是很對，但基於其他理由，還是想支持陳時中，因此她認為陳時中要回答，過去是否在喝醉酒情況下對女性做出如此動作，未來擔任市長後的類似餐敘只會多、不會少，喝完酒後仍會用此分際與女性互動嗎？這樣互動模式是否妥當、得體，「我個人認為是不宜的」。

徐巧芯指出，不論是公開或私下的陳時中，都應該要受到外界檢視，因為對方是市長候選人，有權利告訴大眾會不會對女性鹹豬手；若陳時中覺得對女性摟肩握手，只要對方都沒有提出反抗，就是合理的做法，且未來當選後也會繼續這樣做，「如果他要這樣主張，我絕對尊重」。

針對李女丈夫也在旁邊，陳時中做出的行為是否不妥？徐巧芯說，自己完全是針對陳時中，身為首都市長候選人在下午跑去看電影，還說自己很感動、情緒無法平復，結果晚上馬上參加VIP餐會，且據傳招待所VIP廳一晚低消8萬元，從高級飲宴出來後，選擇跟女性態度是十指緊扣、摟肩膀，「這樣的分際，我作為一個台北市民、台北市議員，都覺得不妥適。」

另外，關於陳時中認為徐巧芯是因選舉困難才想蹭熱度，徐巧芯笑稱，自己選舉確實滿困難，謝謝陳時中幫她這樣講。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
收據明細全曝光！高虹安公款私用　李姓前助理領走16.8萬
李妍瑾認愛導演「床事不戴套」！正式宣戰雪碧　聯手受害正宮爆猛
力挺唐寶寶！新北店家發起「唐老大活動」　社會局也說話了
恐怖影片！桃園女過馬路遭撞倒　再被後車輾過拖行慘死
林耕仁爆「高虹安公款私用洗頭、買限量玩偶」：助理還上繳現金8
國1滿地廚餘！　餿水車遭追撞1死2傷
炸物老闆不道歉！　聲明「1照片」網友看完更怒了
LIVE／陳時中摟人妻撇鹹豬手反嗆不道德　徐巧芯再爆河蟹疑雲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

紙風車遭不理性電話灌爆！執行長張敏宜哽咽了　「別再騷擾我們」

立院內政委員會考察鍾東錦「農地砂石山」　籲苗栗縣府開罰

高虹安公款私用買生理用品、餐費收據明細曝　李姓前助理領走16.8萬

雲林幸福指數調車尾！比倒數第二嘉義縣低很多　張麗善這樣說

民進黨團揭穿張善政「9大詐術」　蹭台灣大賽選前就跳票

再酸王必勝「被拍到有小三」　徐巧芯：我絕對沒找狗仔拍陳時中！

陳時中遭影射牽手人妻　曹興誠：選市長不是選女婿

林耕仁爆「高虹安公款私用洗頭、買限量玩偶」：助理還上繳現金87萬

王必勝發聲慘挨酸　陳時中：沒必要無限上綱「當事人沒問題」

酸陳時中「下午民主、晚上紅酒」　徐巧芯：若當選也會對女性摟肩握手？

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

紙風車遭不理性電話灌爆！執行長張敏宜哽咽了　「別再騷擾我們」

立院內政委員會考察鍾東錦「農地砂石山」　籲苗栗縣府開罰

高虹安公款私用買生理用品、餐費收據明細曝　李姓前助理領走16.8萬

雲林幸福指數調車尾！比倒數第二嘉義縣低很多　張麗善這樣說

民進黨團揭穿張善政「9大詐術」　蹭台灣大賽選前就跳票

再酸王必勝「被拍到有小三」　徐巧芯：我絕對沒找狗仔拍陳時中！

陳時中遭影射牽手人妻　曹興誠：選市長不是選女婿

林耕仁爆「高虹安公款私用洗頭、買限量玩偶」：助理還上繳現金87萬

王必勝發聲慘挨酸　陳時中：沒必要無限上綱「當事人沒問題」

酸陳時中「下午民主、晚上紅酒」　徐巧芯：若當選也會對女性摟肩握手？

紙風車遭不理性電話灌爆！執行長張敏宜哽咽了　「別再騷擾我們」

張愛雅甜嫁舊愛「婚禮進度曝光」！　有徵求媽媽同意選定好日子

梨泰院警態度鬆散釀禍！尹錫悅認「需改革」　6高層依過失致死立案

20歲男赴緬甸失聯！想回台要幫詐320萬　家屬怕他變逃兵急報案

北市長3候選人互有優劣　辯論對扭轉選情影響不大

俄兵躲壕溝　烏軍無人機「3度投彈追殺」影片挨批：為了好玩而殺人

「真的有夠自私！」房客被關燈秒臭臉　業者開轟：別人不用休息？

台海緊張　農糧署研發47款常溫即食品「供國人戰備存糧」

立院內政委員會考察鍾東錦「農地砂石山」　籲苗栗縣府開罰

又有藝人爭歌曲著作權　王夢麟控滾石音樂盜10歌結果出爐

正妹女警抱超萌小警犬！　超殺背影網友跪：求正面照

政治熱門新聞

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

時中牽手人妻？紙風車執行長嗆巧芯

批陳時中摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車

快訊／陳時中摟人妻「不只8張照」　徐巧芯再爆：有媒體完成的文稿

快訊／高虹安秀李忠庭工作紀錄駁「人頭助理」　本人長相曝光

徐巧芯控「十指緊扣」　常罵陳時中的他看不下去：要有憑有據

王必勝狗仔偷拍　徐巧芯：有人被拍到小三

李忠庭工作紀錄曝光　四叉貓抓到一點喊「高虹安慘了」

緊咬陳時中摟女　徐巧芯：歡迎提告

快訊／曹興誠：陳時中讓我老命能夠活下來　欠他一份感謝

LIVE／助理男友爭議遭對手緊咬　高虹安偕李男律師0930親上火線

時中摟人妻　蔣陣營：誰給壓力不登

陳被爆摟人妻　蔣：背後恐駭人聽聞

更多熱門

相關新聞

王必勝發聲慘挨酸　陳時中：沒必要無限上綱

王必勝發聲慘挨酸　陳時中：沒必要無限上綱

國民黨北市議員徐巧芯6日晚間貼出照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子握手摟肩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝留言批評，候選人讓同黨側翼聘狗仔跟拍傷及無辜，而徐巧芯留言嗆聲，「有小三又被拍到的人很生氣喔！」對此，陳時中7日受訪為昔日舊屬抱屈說，這件事情沒有必要無限上綱，當事人沒有覺得有問題就不是問題。

盧秀燕、蔡其昌辯論會11/15登場　媒體、學者提問

盧秀燕、蔡其昌辯論會11/15登場　媒體、學者提問

「蔣萬安爸收3000萬喬事法院認證」　蘇貞昌：當市長會不會再利用身份

「蔣萬安爸收3000萬喬事法院認證」　蘇貞昌：當市長會不會再利用身份

快訊／陳時中摟人妻「不只8張照」　徐巧芯再爆：有媒體完成的文稿

快訊／陳時中摟人妻「不只8張照」　徐巧芯再爆：有媒體完成的文稿

蘇貞昌轟徐巧芯「為選舉扭曲抹黑」：陳時中是單純醫師聚會

蘇貞昌轟徐巧芯「為選舉扭曲抹黑」：陳時中是單純醫師聚會

關鍵字：

北市台北市徐巧芯陳時中2022台北市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

獨／Garena結束12年營運…

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

黃牛炒到13.8萬　2原因Jolin粉灌爆

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面