酸陳時中「下午民主、晚上紅酒」　徐巧芯：若當選也會對女性摟肩握手？

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日深夜爆料，民進黨台北市長候選人陳時中「十指緊扣、緊緊摟住」聯合醫院松德院區副院長李雅玲，其丈夫也在一旁，使陳時中7日上午則稱「沒有鹹豬手問題」。對此，徐巧芯7日中午質疑，下午民主，晚上紅酒，到底哪個才是真正的陳時中？

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

針對爆料陳時中緊摟女性照片，徐巧芯7日於台北市議會表示，10月6日的陳時中才剛看完「流麻溝十五號」，在辯論會上自稱情緒激動、無法平復幾乎要落淚，結果晚上就參加親綠文化界大老、企業家的高級聚會，「下午民主，晚上紅酒，到底哪個才是真正的陳時中？」

被問到陳時中稱「沒有鹹豬手問題」且當事人沒有不舒服，徐巧芯回應，不評論當事人想法，自己都尊重，但「鹹豬手」是她看完報導內容與照片後的個人主觀感受，陳時中也可以說「沒什麼」、「能繼續這樣做」，連今天在陳時中旁邊的前聯電董事長曹興誠都稱「不要用選女婿標準」護航，代表曹興誠看完照片後也覺得道德層面上出問題。

徐巧芯認為，曹興誠的意思是指「沒人是完美的」，或許曹興誠覺得不是很對，但基於其他理由，還是想支持陳時中，因此她認為陳時中要回答，過去是否在喝醉酒情況下對女性做出如此動作，未來擔任市長後的類似餐敘只會多、不會少，喝完酒後仍會用此分際與女性互動嗎？這樣互動模式是否妥當、得體，「我個人認為是不宜的」。

徐巧芯指出，不論是公開或私下的陳時中，都應該要受到外界檢視，因為對方是市長候選人，有權利告訴大眾會不會對女性鹹豬手；若陳時中覺得對女性摟肩握手，只要對方都沒有提出反抗，就是合理的做法，且未來當選後也會繼續這樣做，「如果他要這樣主張，我絕對尊重」。

針對李女丈夫也在旁邊，陳時中做出的行為是否不妥？徐巧芯說，自己完全是針對陳時中，身為首都市長候選人在下午跑去看電影，還說自己很感動、情緒無法平復，結果晚上馬上參加VIP餐會，且據傳招待所VIP廳一晚低消8萬元，從高級飲宴出來後，選擇跟女性態度是十指緊扣、摟肩膀，「這樣的分際，我作為一個台北市民、台北市議員，都覺得不妥適。」

另外，關於陳時中認為徐巧芯是因選舉困難才想蹭熱度，徐巧芯笑稱，自己選舉確實滿困難，謝謝陳時中幫她這樣講。