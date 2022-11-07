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陳其邁「深夜突襲」千字文⋯臉書感性談這事　粉絲讚：高雄驕傲　　

▲陳其邁深夜發文回顧805天的防疫日子 。（圖／翻攝臉書）

▲陳其邁深夜發文回顧805天的防疫日子 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁獲得醫師公會全國聯合會頒發「111年防疫特殊貢獻獎」，讓陳其邁深夜有感而發，寫下了1125字的心得，其中談到了805天的高雄抗疫過程之外，還感謝所有努力、堅定的每一個高雄人。

陳其邁在7日深夜發文表示自己忙了一天，回到家中有些心情要跟大家分享，他說自己出席高雄市醫師公會醫師節的活動，本來是要感謝醫護人員的防疫付出，但沒想到卻意外收到醫師公會全國聯合會頒給自己的「111年防疫特殊貢獻獎」。但是陳其邁認為應該是請衛生局黃志中局長、潘炤穎副局長代表所有市府同仁一起受奬，因為這個獎項、以及高雄市的防疫成績，是市府所有防疫團隊、醫護人員，與市民朋友一起努力的成果。

他回顧自己擔任市長的第一天，就開始防疫的工作，算一算已經805天。他說：「去年，新冠肺炎來勢洶洶，5月中旬，台灣進入三級警戒。自此的每一個晚上，高雄疫情指揮中心的戰情室，沒有一天有熄滅的燈光。當每一個人在家裡熟睡，為了要守住社區防線，許多無名英雄，挑燈夜戰，抽絲剝繭做疫調。他們說『燒腦』」。

▲陳其邁深夜發文回顧805天的防疫日子 。（圖／翻攝臉書）

▲陳其邁獲得醫師公會全國聯合會獲得「111年防疫特殊貢獻獎」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過防疫團隊的每一個人沒有過怨言，默默承受。許多防疫醫護同仁，因此，沒有在家吃晚餐，沒有在家過年、吃團圓飯。「疫情之初，我們首先提供第一線醫藥護防疫人員等個人防護，優先撥發口罩、疫苗，也給醫事人員公費疫苗險保障。今年1月，高雄率全國之先，在基層院所發放民眾看診後的免費提供快篩試劑至今。有呼吸道症狀的感染初期就攔截到的機率，讓市民朋友更心安」。

陳其邁表示，今年4月時，面臨Omicron挑戰，已造成北部疫情擴散。當時各縣市都還沒開始正式開設居家照護中心「我們一直想，該像新北市這樣，讓大醫院負責較好？或是也分派給厝邊醫師顧好大家？但是自己公衛人、醫師的訓練，讓我選擇了後者。以分級醫療概念保存大醫院能量，我們利用大數據，精準派案，簡化院所行政作業，確診者更快進入居家照護。這套系統現在仍有效的運作中。這也讓高雄市為長輩開的抗病毒藥物比例是全國第一、約95%。將高雄市的標準化死亡率、標準化致死率，維持在六都極低的水準」。

另外在防疫期間，高雄率先做的還有從市區到山區，安排長輩坐著，由醫療團隊來服務的宇美町式接種、接送接種的熱血計程車、採檢站小兒快篩陽特診；500家基層診所看診、評估、領藥及居家照護的「一站式服務」。長輩打疫苗時，安排放歌仔戲、音樂演奏；小朋友打疫苗時，有玩偶、有氣球哥哥姊姊。

陳其邁說做一個防疫指揮官，「我時常提醒自己『決策果斷，心要柔軟』。這兩年來，我最常和市府團隊提醒：要將市民朋友當作家人對待。如果是自己的家人，怎麼打疫苗？快篩陽後要如何看診？今年初高雄港爆發疫情，旗津阿公阿嬤，為了讓社區更加安全，短短時間內配合好多次PCR採檢。他們忍著鼻疼，我都覺得不捨。也看著爸媽騎著摩托車載著小朋友來我們快篩陽特診做評估、看診，全家焦急的心情，我感同身受」。

最後陳其邁感性地寫到「805天的戰疫，高雄最困難的時刻，我們一起走過。這些都是其邁跟每一個高雄人共同經歷刻苦銘心的故事，相信未來對高雄沒有什麼不能克服的挑戰，也沒有什麼困難可以打倒我們！感謝所有努力、堅定的每一位高雄人」。

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