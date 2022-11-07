快訊／高虹安秀李忠庭工作紀錄駁「人頭助理」　本人長相曝光

記者蘇晏男／台北報導

針對聘用男友李忠庭擔任國會公費助理被對手質疑詐領助理費、沒投保勞健保等爭議，民眾黨新竹市長候選人高虹安今（7日）秀出李男工作證明，也首度公開李男照片；高強調，李男工作內容絕對對得起他的薪水，絕非人頭助理，她已準備12位證人，會呈交給檢調查核。

▲高虹安「立院助理實質工作證據」記者會上秀李男工作照片。（圖／記者屠惠剛攝）

高虹安7日上午9時半偕同委任律師陳宗豪，以及李忠庭委任律師鍾維翰，召開「立院助理實質工作證據」記者會，秀出李男實質工作的對話證據，內容涵蓋李男在地方參與照片、工作報告等。

高虹安說，李男擔任的是特別助理，任職時間是2020年2月起至2021年3月止，工作有行程隨行、行程司機、委員機密重要事務處理與溝通、管理臉書、IG、LINE等官方帳號，以及是公務手機的聯繫人。

除此之外，李忠庭工作也包含地方選服，高虹安指出，民眾黨不分區立委須執行各地各類選民服務，李男代表她拜會及參與活動，也幫她協調中彰投事務，另2021年也多了新竹選服。

對於對手質疑李男的加班費，高虹安認為，這樣工作量，老實說她看完李男工作紀錄後，46小時都嫌少，但立法院的上限僅46小時。

高虹安也強調，李男不是外界所誣告的人頭助理，而是實質處理不同工作的人，工作內容絕對對得起他的薪水；她也已準備12位證人，會呈交給檢調查核。

▼高虹安記者會上秀李忠庭照片（黃箭頭處，圖右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

