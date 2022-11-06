他被認證了！陳其邁醫師　「醫師公會全聯會」頒防疫特殊貢獻獎

▲高雄市醫師公會頒給陳其邁「防疫特殊貢獻獎」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

醫師公會全國聯合會在6日舉行「高雄市醫師公會第75屆醫師節慶祝大會」，特別頒發給陳其邁「醫師」《防疫特殊貢獻獎》，感謝陳市長作為一位醫師市長，在過去兩年裡，帶領市府專業認真的防疫團隊，為市民超前部署許多防疫措施，締造了六都當中數一數二的傲人成績，是所有醫師的模範。



醫師公會全國聯合會指出，疫情期間，陳其邁市長每天與醫界專家會議，共同研議並精進各項防疫作為，更在今年4月透過大數據資料掌握疫情發展趨勢，高雄領先全國最早使用「COVID-19個案追蹤關懷資訊系統」，整合快篩、就醫、陽性判讀、處方以及居家照護，也給予民眾警示症狀的關心與訪問、轉診以及費用申報等功能。

儘管有來自BA.2新變種病毒的衝擊，市長與高雄市全體醫、護、藥、檢、放等專業共同守護市民健康安全，相較六都，高雄透過關懷系統所申報費用核刪的比例是全國最低，而高雄的標準化致死率及死亡率更是六都裡數一數二的低，高雄市優秀的防疫表現，全體醫界同仁向公衛醫師陳其邁市長表示由衷感激，在醫師節的慶祝大會上，醫師公會全國聯合會特別頒發給陳其邁醫師《防疫特殊貢獻獎》，肯定市長任內為國人健康的努力。

▲高雄市醫師公會頒給陳其邁「防疫特殊貢獻獎」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



醫師公會全國聯合會也特別回顧陳其邁市長執政這兩年，優先讓第一線醫藥護防疫人員優先配備口罩、疫苗及快篩試劑等個人防護，高雄市府更加碼提供醫事人員公費疫苗險的保障。不只如此，疫情期間高雄廣設社區藥局快篩實名制販售點，以及發放COVID-19口服抗病毒藥物的合約藥局，包括免費發放低收入戶快篩試劑、首創在社區採檢站由藥師提供綜合感冒藥及鎮痛解熱藥等指示藥品，這些政策再再顯示陳其邁的醫師專業背景，以及發揮推己及人、照顧每一位市民的用心，高雄才有今日抗疫佳績。



醫師公會全國聯合會同時也肯定在陳其邁的帶領下，高雄市府超前佈署協助各大醫院提升「高通量PCR檢驗」量能，單日PCR檢驗最大量能達4萬5000件。而陳其邁更無時無刻專注於提升疫苗接種站、社區篩檢站醫事同仁的照顧與安全，從他頻繁的走訪基層、關懷同仁，在防疫各個場合鞠躬的身影，讓每一位同仁都看見、更令同為醫護第一線的人員感到安心。



在疫情趨緩、生活回復常軌的今日，這段期間以來，高雄所有並肩防疫的醫事同仁記憶猶新，在醫師節慶祝大會上，高雄市醫師公會表示會堅定站出來，全力支持在地子弟陳其邁醫師連任高雄市長，期待他能繼續帶領高雄再拚四年、讓高雄脫胎換骨、茁壯發展。

不過醫師公會全國聯合會在這次的慶祝大會當中，多次提到陳其邁醫師，也間接為近期國民黨一直猛打陳其邁醫師資格這件事，做了一次明確的認證。