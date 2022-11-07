今天開搶！頂呱呱「原味1斤雞」下殺回歸　只有3天

▲頂呱呱1斤雞限時3天吃 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到1斤雞了！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」祭出限時3天「1斤雞」活動，整整600g經典原味雞塊只要209元就能吃到，加碼還有銅板加價購優惠，即日起就能衝門市吃，每人限購2份，每日、每店數量有限、售完為止。另，拿坡里至12月5日前也推超級戰斧雞腿最低下殺69折組合價，通通不能放過。

▲這次祭出經典原味雞塊優惠。

頂呱呱「經典原味1斤雞」回來了，即日起至11月9日限時3天登場，整整600g的經典原味雞塊售價209元，並加碼祭出加價購活動，通通只要用45元就能享有3大品項加價吃優惠，包括地瓜薯條1份、甜甜包2入+經典泡菜1盒、日式煎茶2瓶，提醒1斤雞每人每次限購2份、加購上限任選10組，每日每店數量有限、售完為止，劍潭、花蓮、世新店則不參與此活動。

▲拿坡里「超級戰斧雞腿」下殺2大好康。

另，拿坡里近日也嚴選國產連腿大雞腿打造全新比臉大「超級戰斧雞腿」，每隻不僅超過半斤重，並裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮、多汁肉質，罪惡爆表，且為迎接雙11，即日起至12月5日更祭出限時優惠，包括「2隻超級戰斧雞腿下殺77折特價229元」及「4隻超級戰斧雞腿下殺69折特價411元」共2大好康，提醒限於拿坡里炸雞專賣店販售，數量有限、售完為止。

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