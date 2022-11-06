緊咬陳時中摟人妻照　徐巧芯喊「歡迎提告」：對其他女性也如此對待？

▲徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日爆料，民進黨台北市長候選人陳時中「十指緊扣、緊緊摟住」聯合醫院松德院區副院長李雅玲，且丈夫丁金聰也在一旁，遭陳時中競總強烈譴責「使出奧步救選情」。對此，徐巧芯再度補充，陳時中言行舉止本來就要收受外界高度檢驗，「歡迎陳時中陣營對我提告，至於該場餐會的細節我會再慢慢細數。」

針對陳時中辦公室的回應，徐巧芯6日深夜再補充道，這組照片以及細節，據傳本來會成為新聞，但後來不了了之，於是在網路上傳開，「陳時中是台北市長的候選人，言行舉止本來就收受到外界高度檢驗。」

徐巧芯表示，「有圖有真相，我沒有看到黑影就開槍，與已婚女性十指緊扣、緊緊摟住的行為照片中一清二楚，我只是單純描述事實。」

徐巧芯指出，「身為已婚女性，我看到這組照片覺得很不舒服，不知道陳時中是否對其他的女性在聚餐後也是如此對待？」更質疑未來如果陳時中擔任台北市長，將會有更多的聚會、餐會，是否也會用這個態度對待女性？

最後，徐巧芯強調，「我臉書所言如有不實，歡迎陳時中陣營對我提告，至於該場餐會的細節我會再慢慢細數。」