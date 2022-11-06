走出「戰情室」趙少康桃園挺張善政　對藍營選情審慎樂觀

▲走出「戰情室」趙少康桃園挺張善政。（圖／擷取自趙少康臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「戰鬥藍」領導、中廣董事長趙少康6日首度到桃園，陪同國民黨桃園市長候選人張善政到龍潭市場拜票，感受到攤商的熱情表示，民進黨執政讓人民太失望，張善政學問、經歷、能力都非常優秀，有人說張善政不太會選舉，「不會選舉又怎樣，會做事才重要」，呼籲桃園人1126挺善良，就是支持張善政，毫無懸念。

趙少康說，今天看到桃園鄉親如此熱情，尤其見到民眾跟張善政真實的互動，他對國民黨桃園選情是審慎樂觀的，相信選民是明智理性的，「大家要選一個很會選舉，其他都比不上；還是不太會選舉，但能力經歷學歷品德都好的人」，其理自明。

張善政競選總部主委呂玉玲表示，看到趙少康董事長今天加入「桃園善好團隊逗陣行」，大家一起感受到龍潭區龍潭第二市場的鄉親們的熱情和溫暖，相信龍潭區的發展需要張善政這樣的市長，因為好的發展不是只有台積電的合約就無敵，必須要有對科技產業熟捻的人才能做好整體區域計畫！

對於目前民調跟支持度越來越領先，張善政表示，還是一步一腳印，紮實的往前走比較重要，同時也強調他在科技部長任內，曾經幫助台積電進駐中科園區，如當選市長，是最有能力來幫台積電或者是任何國際的科技大廠進駐桃園。