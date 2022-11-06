徐巧芯批陳時中摟肩「鹹豬手」　網嘲翻車曬3舊照：靠超緊

▲徐巧芯今晚爆料陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／徐巧芯提供）

要聞中心／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過Facebook公布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，但遭揭穿女子丈夫、台北市立聯醫仁愛院區醫務長丁金聰也是影中人，是看圖說故事，但徐回嗆：「歡迎陳時中陣營對我提告，至於該場餐會的細節我會再慢慢細數」。另一方面，有網友翻出徐巧芯過去與前總統馬英九合影時握手、摟肩的照片，引發網路熱議。

▲徐巧芯爆料陳時中牽手人妻，卻變成網友的梗圖大賽。（圖／翻攝自Facebook／峰狂打臉94爽！）

▲有匿名粉專創作多張梗圖，回應徐巧芯的爆料內容。（圖／翻攝自Facebook／峰狂打臉94爽！）

徐巧芯今天晚間9點多發文表示，「10月6日晚上的喆園，時指緊扣，想必又是紅酒加唱歌的夜晚？其他故事之後再說，都是認識的人」；並自己在貼文下方留言，貼出一張截去其他人士的照片，指陳時中與白衣女子握手，「可能是要喊凍蒜」。

發出第一篇文章約40分鐘後，徐巧芯又再度發文指，這張照片攝於10月6日晚間6點多，頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬，圖中女子為台北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，她的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。

據悉，這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身著藍色襯衫緊跟在一旁，另外現任紙風車劇團團長任建誠也入鏡，正是圖中沒有被拍到正臉的藍衣男子。

對此，陳時中競選總部今天晚間回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

「牽手摟肩事件」引發網路熱議，就有網友製作梗圖，蒐集徐巧芯過去與馬英九合影的照片，畫面中徐巧芯與馬英九握手、被摟住肩膀等，質疑徐巧芯的爆料「翻車」了，或指「她跟馬英九合照靠超緊的」、「十指緊扣伸鹹豬手？」等語。

時代力量台北市議員候選人陳志明也發文表示，剛剛徐巧芯貼了一張陳時中與一位女性十指緊扣的照片，暗示意味濃厚，但對公眾人物的檢驗應該秉持理性、有多少證據說多少話，而不應該惡意影射，「徐議員沒說的是，照片中的女性為北市聯醫中興院區副院長李雅玲醫師，是陳時中的學妹，而她的丈夫北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰，就站在她的身邊。很顯然，這就是一對夫妻，送好友陳時中離開的照片而已。」

▲有網友搜集徐巧芯過去與馬英九的合照製作合成圖。（圖／翻攝自Facebook／我不綠，只是堵藍）

▲徐巧芯今天晚間發文爆料。（圖／翻攝自徐巧芯臉書粉專）