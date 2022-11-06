台版柬埔寨詐團囚虐奪命事件　鄭寶清：官僚殺人！

▲台版柬埔寨詐團囚虐奪命事件，警方於桃園山區搜索被害人被棄屍體。（圖／警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「台版柬埔寨」詐騙集團囚虐奪命事件，發生在擁有高鐵和機捷便捷交通的桃園青埔區內，連日來引發熱議！無黨籍桃園市長候選人鄭寶清6日重批桃園市是六都治安成績最差的城市！鄭寶清說，市長鄭文燦只會顧選舉，而不好好的拼治安，重選舉輕治安拼維安的結果，難道鄭文燦不用負責任並向市民道歉嗎？

鄭寶清說，「台版柬埔寨」事件警方雖然破獲據點逮了16名犯嫌，可是卻是由淡水警方先查獲8名犯嫌，新北市刑大組成專案小組循線破獲中壢區的「豬仔集中營」才偵破此驚天大案，難道桃園市警局不會感到無比羞愧、無地自容嗎？

是因為桃園市警力大部分時間，都在陪鄭文燦市長跑選舉場進行維安工作，甚至幫鄭運鵬選舉大造勢每每動用到蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌，都需要更大陣仗的警方維安工作，才造成我們今天看到的人心惶惶虐囚奪命案就發生在我們桃園嗎？這難道不是「官僚殺人」嗎？



更離譜的是，這個詐騙團伙的關押數10位被害人的地方就在桃園中壢，棄屍的地方在龜山，而這個犯罪地點早就在9月30日被犯嫌租下，這段期間來來回回出入這麼多人次，距離破案的11月3日總共有35天的時間，難道該租屋據點的鄰居都沒有心生警覺報案嗎？難道中壢警分局及地方派出所都完全沒有聽到任何的風聲嗎？如果真的是這樣，那就是一件天大地大的領導無能、治理無方的嚴重治安問題了！因為，這正顯示桃園警方防治犯罪偵查能力真的太差勁了，太過荒謬離譜，完全螺絲釘鬆了，辦案紀律也垮掉？