柯志恩合體李四川、林義迪旗美地區車隊掃街　民眾熱情有增無減

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩在高雄市民間所累積的與日俱增的熱度與人氣，也展現了國民黨在高雄力爭市長、議會全壘打的團結與決心。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今(6)早上，在前高雄市副市長李四川以及高雄市議員參選人林義迪的陪同下，在旗美地區車隊掃街，沿途獲得民眾熱情招呼，充分反映柯志恩自投入選戰至今，在高雄市民間所累積的與日俱增的熱度與人氣，也展現了國民黨在高雄力爭市長、議會全壘打的團結與決心。

隨著車隊駛於旗山美濃地區的街道，柯志恩在戰車上向每一位路過的民眾揮手致意，不錯過任何一個向高雄市民朋友問好的機會，展現超高的親和力，而廣大高雄市民對柯志恩的支持，也在此起彼落的熱情招呼中得到了最直接的體現，讓柯志恩感受到了支持者們願做她堅強後盾的溫暖，以及市民對於改變高雄、翻轉高雄的殷切盼望。

針對日前前高雄市長韓國瑜所說的「買一送二」，以及外界對前副市長李四川回鍋的猜測，李四川輕鬆逗趣地回答，只要對高雄市好，不只買一送二，也是買一送很多，職位不是重點，體現了國民黨對建設高雄承先啟後的堅持。此外，有關於王金平院長致詞時提到柯志恩是「無魚蝦也好」的人選，柯志恩從容回應，或許剛開始投身選戰時是小蝦米，但是隨著這段時間的努力，相信已逐漸成為大鯨魚，才會有那麼多來自對手的攻擊與抹黑。

另外，被問及最近講話風格改變時，柯志恩表示，她一直以來都是這麼直接、坦率，面對市民朋友自然有什麼就回答什麼，如同舉辦多次的廟口開講活動，她始終走下台直接與民眾親切熱絡地互動，這就是反駁綠營側翼暗酸有讀稿機的最有力證明。