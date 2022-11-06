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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政治干涉大學自治又一樁？　柯志恩：別用政治髒手污辱學生

政治中心／綜合報導

根據淡江大學淡水校園人員及車輛出入管理要點，「未經核准不得在校方採訪新聞」，係經總務會議通過後修正而成。記者雖扮演社會第四權角色，但因其公開拍攝與，採訪與後續發布新聞，當然會影響到師生個人權益（如肖像權，個資保護，姓名權，隱私權），大學自治範疇下，要求媒體入校園至少應「知會校方」，而不是放任學生擅自帶記者入校園採訪拍攝。另根據教育部頒布之加強維護學生安全及校區安寧實施要點中提到，教職員生進出校園，宜有適度門禁管制，配帶識別證以資識別；各類車輛進出及停車場所，尤應周密規劃，並在不影響教學及安全之原則下，訂定校園開放辦法。將保障校園安全的法規，不當連結為「戒嚴校規」，此說法已侵害大學自治權。

有關於媒體入校採訪，大專院校普遍要求應透過秘書室、公共關係組等單位進行接洽，並以總務處作為主管校園安全之機關。相關採訪規範與柯志恩所擔任之學務長角色並無直接關聯。評論者對於淡江大學以及大專院校職權認知不清，如此指控，根本就是「竹篙湊菜刀」，對此柯志恩競選辦公室表示遺憾。除此之外，以柯志恩作為學校一級主管，來胡亂臆測期對於校務會議所有提案都具有「充分主導」，展現的是其對於大專院校業務職掌的認知不清。

大學校園安全與師生人權保障，是校方應負之責任，學生則應在合乎法制規範下，尊重學校對於校園管理與相關規約。柯志恩競辦表示，很遺憾特定陣營候選人刻意將維護校園安全的本意抹黑為「威權復辟」，無疑是在打擊教育工作者的辛勞。除此之外，邀集多名青年學子，透過資訊不對等、揭露其姓名的方式，只為滿足個人政治私利，誘使學生做出不符事實的評論，更是對青年學子參與公共事務的最糟示範，且無助於市政相關討論。

另針對淡江大學學生會選罷法一案，雖然為學務會議所討論之事項，但其內容屬於學生自治範疇，故指控柯志恩「主導通過」，明顯與事實不符。該生自述「曾參選學生會長」，但非淡大學生，對於淡江大學自治既不熟悉，且評論錯誤百出。如此脫序的評論，將淡江大學學生會以及學生議會都貶為學務處的橡皮圖章，無疑是藐視淡江大學學生自主能力及自治發展。恐怕為民進黨議員候選人所誤導，再度顯示了民進黨不惜一切代價，進行惡質政治抹黑的本性。

柯志恩競選辦公室譴責民進黨議員候選人一再以不實、去脈絡化、不當連結、胡亂臆測、穿鑿附會等方式企圖對柯志恩進行人格謀殺與政治抹黑，甚至利用學生作為其行使政治操作的工具，對此深感不齒。柯辦籲請選民看清楚這些政黨、候選人的惡質選風文化以及政治操作，凸顯的是其心中只有選舉沒有市民的悲哀。

▲▼ 政治干涉大學自治又一樁？　柯志恩：別用政治髒手污辱學生 。（圖／柯志恩競選辦公室）

▲▼ 政治干涉大學自治又一樁？　柯志恩：別用政治髒手污辱學生 。（圖／柯志恩競選辦公室）

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