韓國瑜團隊拉抬柯志恩　陳其邁陣營：歡迎見證2年蛻變





▲柯志恩跟李四川一起接受訪問，談論到「買一送二」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許展溢／高雄報導

前高雄市長韓國瑜在輔選柯志恩時有說過，只要柯志恩當選就是「買一送二」，被媒體問到是否意味李四川可能回鍋擔任副市長，李四川說：「我們韓市長把我賣掉了」；對此陳其邁陣營回應：「歡迎韓國瑜市府團隊回來看看，見證高雄市這兩年來很大的蛻變。」

「因為之前韓國瑜前市長有說您當選的話是『買一送二』，然後說路平的部分就交給川伯。那您怎麼看呢？是代表李四川副市長有可能再回鍋嗎」，面對媒體提問，柯志恩沒有回答，反而推給回到高雄輔選的李四川，李本人回應「我們韓市長把我賣掉了。不過我想只要對高雄市好，不只買一送二，也是買一送很多啦。所有對高雄市好的，全部都會來協助，職位不是重點」。

▲陳其邁競選團隊高閔琳回應「韓團隊」回鍋高雄市 。（圖／記者許展溢攝）

柯志恩當選，韓團隊回歸？關於這個部分，陳其邁陣營發言人高閔琳笑著回應：「我們都非常歡迎韓國瑜前市長，李四川前副市長等等，韓前市長團隊，我們都非常歡迎他們回來高雄走走，那也來見證，來看高雄這兩年來很大的蛻變，就歡迎他們。」

至於前立法院長王金平的「無魚蝦也好」這番疑似失言風波，高閔琳表示：「無論魚也好，蝦也好，其實高雄市民需要一個真正了解高雄，願意傾聽民意的市長，陳其邁市長跟競選團隊、市府團隊都非常努力，腳踏實地的爭取市民的支持，也有聽說柯志恩本人也在努力當中，我們期許她能夠真正的了解高雄，真正聆聽高雄民意。」