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社會 社會焦點 保障人權

路口碰撞！momo貨車側翻倒　司機撞暈一度受困...2人受傷

▲斗六市八德路發生2車碰撞車禍，一名駕駛與一名乘客受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲網購物流車駕駛一度撞暈在車內，幸脫困後送醫無大礙。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市八德路今（5）日發生一起擦撞車禍，一輛momo購物網的物流貨車，與一輛客貨休旅車發生碰撞，疑似因為車速過快造成物流車翻覆，司機一度撞暈倒臥受困車中，雲林縣消防局派出消防人員前往搶救，幸僅兩人受傷，分別送往台大雲林分院救治無大礙，詳細肇事原因尚待警方調查。

今日下午13時11分斗六市八德路與和平路口發生2車擦撞意外，35歲王姓男子駕駛momo網購平台的物流貨車行駛八德路往龍潭路方向，與行駛在和平路往府文路方向的21歲李姓男子駕駛客貨休旅車發生碰撞，疑似雙方行駛速度不慢，撞擊後物流車應聲翻倒私人宮廟前，巨大聲響讓住戶嚇得衝出門查看。

▲斗六市八德路發生2車碰撞車禍，一名駕駛與一名乘客受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市八德路發生2車碰撞車禍，銀色客貨休旅車上5人，一名乘客輕傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

附近住戶表示，客貨休旅車上有5人，一名乘客也送傷送醫，物流車司機一度暈眩在車內，她趕緊呼叫救命先救人，消防隊獲報與救護車迅速到場將受困駕駛救出送醫，所幸很快清醒，並向救護人員表示頭暈頭痛。

警方說明，八德路與和平路口自小貨車與休旅車路口擦撞，休旅車一名乘客與貨車駕駛輕傷送醫，雙方無酒駕情事，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

▲斗六市八德路發生2車碰撞車禍，一名駕駛與一名乘客受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市八德路發生2車碰撞車禍，物流車翻覆駕駛一度受困，所幸送醫後無大礙。（圖／記者蔡佩旻攝）


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