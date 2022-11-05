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「在地生根」投資12億擴產線　8300坪鴻茂工業廠房今啟用

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業投資12億建廠，今日落成啟用剪綵。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，建立智能化生產系統、擴充產能並再造就業機會，今（5）日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。雲林縣長張麗善、前縣長張榮味、及多家夥伴企業代表到場見證，共同為新廠剪綵慶賀。

鴻茂工業董事長王茂昌表示，新建廠房導入具前瞻性的技術與產品、自動化生產製造技術，建立鴻茂新事業競爭力，第一階段年產營業額預估能達15億元，可持續穩定太陽能熱水器、電能熱水器、瓦斯熱水器等產業先進產品，並擴大產線包括淨濾水設備、廚藝設備、廚具櫥櫃等，並增添綠能營運新動能，透過本次新廠落成，為員工提供更安全、更健康的優質工作環境，吸引產業科技人才進駐，提高地方發展帶來實質助益。

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善除肯定鴻茂工業對產業的貢獻，更是在地生根、在地發展的典範企業，整體完工後將創造更多就業機會，未來投資雲林，雲林縣政府也將持續提供最好的窗口服務，朝向能讓企業不缺水、不缺電、不缺人才、不缺地的方向努力，歡迎更多大廠投資。

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業新廠房占地面積超過8300坪，設有整體廚房體驗區。（圖／記者蔡佩旻攝）

鴻茂工業總經理王浩政指出，從舊廠移至新廠址後連同產線一併擴充，人力增加百分之30-40，整個產線包括不鏽鋼、節能淨水都有擴充，另外關些智慧設備也有投入資源，招聘新進用人員將會有50人以上，舊廠部分因為目前鴻茂有廚具藝品，未來會有更多製程導入，待舊廠整新後會立刻再做投入；目前年營業額約在5億左右、員工約200名。

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業新廠房占地面積超過8300坪，展售中心寬敞明亮、展示說明一目瞭然。（圖／記者蔡佩旻攝）

鴻茂工業股份有限公司創立於1986年，起初以不銹鋼工廠起家，在認真、誠信的經營理念下，深深搏得客戶信賴，爾後有感環保綠能之重要性，積極布局、拓展環保綠能，並透過持續研發創新產品，投入省電、節能熱水器市場，致力推廣環保綠能概念，品質穩固深受信賴，與消費者感同身受的服務，更使HMK鴻茂於市場上享有盛譽。

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業新廠房占地面積超過8300坪，展售中心寬敞明亮、展示說明一目瞭然。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業新廠房占地面積超過8300坪，展售中心寬敞明亮、展示說明一目瞭然。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業新廠房占地面積超過8300坪，展售中心寬敞明亮、展示說明一目瞭然。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業新廠房占地面積超過8300坪，展售中心寬敞明亮、展示說明一目瞭然。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日在斗南鎮新生一路舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鴻茂工業投資12億建廠，新廠房占地面積超過8300坪，今日舉辦落成啟用典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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