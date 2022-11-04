雲林褒忠鄉傳賄選！空白發票A公款買票　1課長1村長遭收押

▲雲林地檢署偵辦褒忠鄉陳姓鄉長候選人等人疑似賄選案，法院裁定羈押鄉公所課長、村長等2人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、翁子皓／雲林報導

雲林地檢署查出，雲林縣褒忠鄉陳姓鄉長、李姓課長、張姓及陳姓村長等人，透過餐廳空白收據，偽造消費紀錄，向鄉公所詐領公款，再轉交給樁腳買票綁樁，檢方昨（3）日約談涉案人到案說明，陳姓鄉長諭令20萬元具保候傳，法院今（4）日裁定李姓課長、張姓村長羈押。

雲林地檢署黃姓檢察官指揮法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣警察局虎尾分局、海巡署雲林查緝隊，於昨日偵辦雲林縣褒忠鄉陳姓鄉長候選人等人疑似賄選、貪污案件，約談褒忠鄉公所陳姓鄉長（44歲）、李姓課長、4名村長、10餘名鄰長到案說明。

檢方調查，發現李姓課長、張姓及陳姓村長持某餐廳空白收據，偽造不實消費紀錄，向褒忠鄉公所申請費用，以此方式詐領公款後轉交給樁腳，用來買票賄選。

經檢察官訊問後，認為陳姓鄉長、李姓課長、張姓及陳姓村長，涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，向法院聲請羈押李姓課長、張姓及陳姓村長，陳姓鄉長則諭令20萬元具保候傳，其餘人則請回。法院今（4）日庭訊後，李姓課長、張姓村長裁定羈押，陳姓村長15萬元具保候傳。

雲林地檢署呼籲，時值選舉期間，檢方將投入大量人力查察賄選，更將於選舉前2日派遣檢察官進駐賄選熱點之所轄分局，成立機動查賄隊伍進入村里，貼地查察，嚴查厲辦，絕不鬆懈。