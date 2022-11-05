斗南大潤發深夜火警　火勢迅速獲撲滅...展場衣服「都濕了」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林大潤發斗南分店今（5）日凌晨1時許突警鈴大響，員工循線查看發現賣場一樓濃煙密佈，雲林縣消防局獲報派遣公園、斗南、第一大隊、虎尾分隊前往搶救，並在員工引導迅速找到疑似起火點，立刻進行滅火僅花6分鐘，燃燒面積約2平方公尺，起火原因尚待調查。

▲雲林一家大潤發今清晨發生火警，燃燒面積約2平方公尺，起火原因尚待調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

量販店火警引附近地區民眾關注，雲林縣消防局1時12分獲報後共派遣各式消防車11車、救護車1車，人員21人，由斗南分隊長張竣翔指揮搶救，1時22分進入現場發現商場1樓商品陳列區起火燃燒，但場內消防設備「自動撒水設備」啟動中並有效侷限火勢，未擴大延燒，人員立即佈線搶救在1時28分將火勢完全撲滅。

▲雲林一家大潤發今清晨發生火警，燃燒面積約2平方公尺，起火原因尚待調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局指出，此次火警初期控制得宜係因該賣場設置完備的消防安全設施，除火警自動警報設備、緊急廣播設備更有自動灑水設備確實發揮動作成功將火勢侷限，另排煙設備也將現場火災濃煙有效排出讓消防人員救災視線未受阻礙。

雲林縣消防局表示，疑似為天花板線路起火燃燒，燃燒面積約2平方公尺，此案件無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中，近期斗南消防分隊將規劃針對火災周邊住戶進行災後訪視及宣導居家防火安全。

▲雲林一家大潤發今清晨發生火警，疑似為天花板線路起火燃燒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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