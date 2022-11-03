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雲林查獲首起「選舉賭盤」！組頭開鄉長局對賭　檢諭令10萬交保

▲雲檢查獲首宗選舉賭盤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲檢查獲首宗選舉賭盤。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、閔文昱／雲林報導

距離年底選舉僅剩23天，選情逐漸升溫，在選情激烈的選區，也開始出現選舉賭盤情事。雲林縣地方檢察署今（3日）查獲首樁選舉賭盤，經查為賭鄉長局，檢警約談組頭蔡男和2名賭客後，認為涉犯意圖營利聚眾賭博罪嫌重大，命組頭交保10萬元候傳，賭客則分別命交保2萬元及請回。

雲林地方檢察署表示，檢察官3日指揮雲林縣警察局刑警大隊、北港分局、台西分局等單位，持法院核發之搜索票，就雲林縣口湖鄉蚵寮村、口湖村等處執行搜索，並約談選舉賭盤之組頭蔡男、賭客蚵寮村林男以及賭客口湖村林男等人到案。

▲雲檢查獲首宗選舉賭盤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警發現，本件選舉賭盤的組頭蔡男就雲林縣口湖鄉長選舉，以某一候選人讓另一候選人特定票數之輸贏方式，容任不特定人下注簽賭，因而涉犯意圖營利聚眾賭博罪嫌。經檢察官指揮專案小組多日蒐證，於3日進行搜索，扣得手機對話紀錄，並約談選舉賭盤之組頭蔡男、賭客蚵寮村林男、賭客口湖村林男等人到案說明。

其中，組頭蔡男經訊問後，檢方認為其涉犯刑法第268條之意圖營利聚眾賭博罪嫌重大，命交保10萬元候傳，賭客2名林男則分別命交保2萬元及請回。

▲雲檢查獲首宗選舉賭盤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方呼籲，選舉賭盤危害選舉的公正性，必將嚴加查緝，切勿以身試法，民眾若知悉有選舉賭盤之組頭或賭客，歡迎提出檢舉，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。

▼組頭蔡男遭檢方諭令10萬元交保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲檢查獲首宗選舉賭盤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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