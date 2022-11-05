雲林首座寵物公園啟用　汪星人專屬運動空間...讓毛小孩盡情奔跑

▲雲林虎尾鎮汪星人運動公園揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為落實動物福利並提供毛孩們有更多獨立休憩空間，尋求各公所現有公園或綠地合作規劃建置「寵物公園」可行性評估，今（5）日首座寵物「汪星人運動公園」於正式啟用揭牌，縣長張麗善、鎮長丁學忠及林嘉弘主席邀請民眾多利用，帶毛孩們到園體驗專屬毛孩運動空間享受奔跑。

▲虎尾鎮公所打造汪星人運動公園，這裡設置兩道安全門，長管型穿越涵管，供毛孩無限制奔玩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣除了推動三合一「植入晶片、狂犬疫苗施打及節育」，在浪犬部份推行結紮，成效數量突破以前的兩倍，達六千隻以上，更積極找地尋求適合的空間希望打造寵物友善公園。非常感謝虎尾鎮丁學忠鎮長所帶領的公所團隊，以及林嘉弘主席帶領的代表會團隊，還有里長里民們的全力支持，促成這個友善愛護毛小孩的寵物公園，能於今天揭牌啟用。

▲飼主表示，有鐵門不用擔心狗狗跑去馬路，也不用擔心路人被狗嚇到。狗狗可以安全且自由自在地跑跳，不會影響到別人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，看到很多飼主帶心愛的毛小孩，能夠在設有安全圍籬區的寵物公園內，透過各項運動設施，跑跑跳跳，飼主也可以很安心，我們正逐步打造雲林成為人群、寵物、環境全方位友善的城市。

鎮長丁學忠表示，虎尾鎮公所積極盤點鎮內的空間，打造汪星人運動公園，這裡設置兩道安全門，長管型穿越涵管、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地供毛孩無限制奔玩，園區內原生種植之落羽松提供毛孩及飼主休息時遮蔭空間，並規劃了友善狗便撿便袋及園外清洗池供民眾利用。

除了透過夜間定時照明加裝，更增加附近居民晚上使用便利性，請民眾多加運用。也籲請飼主養成遛狗不留便的好習慣，在這裡我們貼心提供狗便袋，希望飼主把毛小孩的便便帶走，維持環境整潔。

▲雲林首座動物專用公園正式啟用，不少飼主迫不及待帶著毛孩前來搶先體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

童姓飼主受訪時說，覺得這裡真的很棒，很安全，有鐵門不用擔心狗狗跑去馬路，也不用擔心路人被狗嚇到。狗狗可以安全且自由自在地跑跳，不會影響到別人。



防疫所所長廖培志呼籲，公園用地取得及設施建置維護不易，敬請民眾共同維護公共空間，與毛孩同樂期間，飼主務必長伴左右，注意狗群間互動狀況，避免發生動物爭鬥互咬情事，善盡飼主管理責任;也提醒民眾應為家中犬貓完成寵物登記、絕育並每年定期施打狂犬病疫苗，健全人與動物權利及福利，建構共生共榮的友善社會。

▲虎尾鎮公所積極盤點鎮內的空間，打造汪星人運動公園，這裡設置兩道安全門，長管型穿越涵管、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地供毛孩無限制奔玩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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