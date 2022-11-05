　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林首座寵物公園啟用　汪星人專屬運動空間...讓毛小孩盡情奔跑

▲雲林虎尾汪星人運動公園揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾鎮汪星人運動公園揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為落實動物福利並提供毛孩們有更多獨立休憩空間，尋求各公所現有公園或綠地合作規劃建置「寵物公園」可行性評估，今（5）日首座寵物「汪星人運動公園」於正式啟用揭牌，縣長張麗善、鎮長丁學忠及林嘉弘主席邀請民眾多利用，帶毛孩們到園體驗專屬毛孩運動空間享受奔跑。

▲雲林虎尾汪星人運動公園揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所打造汪星人運動公園，這裡設置兩道安全門，長管型穿越涵管，供毛孩無限制奔玩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣除了推動三合一「植入晶片、狂犬疫苗施打及節育」，在浪犬部份推行結紮，成效數量突破以前的兩倍，達六千隻以上，更積極找地尋求適合的空間希望打造寵物友善公園。非常感謝虎尾鎮丁學忠鎮長所帶領的公所團隊，以及林嘉弘主席帶領的代表會團隊，還有里長里民們的全力支持，促成這個友善愛護毛小孩的寵物公園，能於今天揭牌啟用。

▲雲林虎尾汪星人運動公園揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飼主表示，有鐵門不用擔心狗狗跑去馬路，也不用擔心路人被狗嚇到。狗狗可以安全且自由自在地跑跳，不會影響到別人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，看到很多飼主帶心愛的毛小孩，能夠在設有安全圍籬區的寵物公園內，透過各項運動設施，跑跑跳跳，飼主也可以很安心，我們正逐步打造雲林成為人群、寵物、環境全方位友善的城市。

鎮長丁學忠表示，虎尾鎮公所積極盤點鎮內的空間，打造汪星人運動公園，這裡設置兩道安全門，長管型穿越涵管、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地供毛孩無限制奔玩，園區內原生種植之落羽松提供毛孩及飼主休息時遮蔭空間，並規劃了友善狗便撿便袋及園外清洗池供民眾利用。

除了透過夜間定時照明加裝，更增加附近居民晚上使用便利性，請民眾多加運用。也籲請飼主養成遛狗不留便的好習慣，在這裡我們貼心提供狗便袋，希望飼主把毛小孩的便便帶走，維持環境整潔。

▲雲林虎尾汪星人運動公園揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林首座動物專用公園正式啟用，不少飼主迫不及待帶著毛孩前來搶先體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

童姓飼主受訪時說，覺得這裡真的很棒，很安全，有鐵門不用擔心狗狗跑去馬路，也不用擔心路人被狗嚇到。狗狗可以安全且自由自在地跑跳，不會影響到別人。
 
防疫所所長廖培志呼籲，公園用地取得及設施建置維護不易，敬請民眾共同維護公共空間，與毛孩同樂期間，飼主務必長伴左右，注意狗群間互動狀況，避免發生動物爭鬥互咬情事，善盡飼主管理責任;也提醒民眾應為家中犬貓完成寵物登記、絕育並每年定期施打狂犬病疫苗，健全人與動物權利及福利，建構共生共榮的友善社會。

▲雲林虎尾汪星人運動公園揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所積極盤點鎮內的空間，打造汪星人運動公園，這裡設置兩道安全門，長管型穿越涵管、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地供毛孩無限制奔玩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►路口碰撞！momo貨車側翻倒　司機撞暈一度受困...2人受傷

►斗南大潤發深夜火警　火勢迅速獲撲滅...展場衣服「都濕了」

►雲林褒忠鄉傳賄選！空白發票A公款買票　1課長1村長遭收押

►雲林查獲首起「選舉賭盤」！組頭開鄉長局對賭　檢諭令10萬交保

►欠30萬賭債！20歲男回收場行竊失風　驚慌落跑「鈔票沿途狂掉」

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
台北高房價、社宅怎解？　陳時中、蔣萬安、黃珊珊解方一次看
房東潛入租客家「性侵寵物狗」！　超噁畫面曝
台灣史上最強辯論會！　鄉民點名這一場：真的戰神
好友炸喜訊！他包6600元「沒參加婚禮」　結局被封鎖了
台灣大賽今首戰！　王柏融現身球場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造水岸城市新風貌！　彰化推動治水防洪淨水全國第一

雲林首座寵物公園啟用　汪星人專屬運動空間...讓毛小孩盡情奔跑

南投鳳鳴國中剩26學生　教育不打折...歡慶50周年校慶

農遊券4.0吹出農漁生鮮搶購風　陳吉仲：首日已送出1萬2000份

新北樂心關懷協會連3年贈20萬鞋品兌換券　助台東學童

台東縣府將開闢龍田第2營區　因應體驗活動成長需求

富岡漁港災修工程　施工升降平台暫留航道...縣府籲注意安全

台南第4場大型就博會　新營體育場登場初媒率達52％

台中南門扶輪自行車隊獻愛心　騎80km雲林長愛家園捐50萬

力拚議員七連霸　黃偉哲：讓邱莉莉帶頭監督台南市政

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

打造水岸城市新風貌！　彰化推動治水防洪淨水全國第一

雲林首座寵物公園啟用　汪星人專屬運動空間...讓毛小孩盡情奔跑

南投鳳鳴國中剩26學生　教育不打折...歡慶50周年校慶

農遊券4.0吹出農漁生鮮搶購風　陳吉仲：首日已送出1萬2000份

新北樂心關懷協會連3年贈20萬鞋品兌換券　助台東學童

台東縣府將開闢龍田第2營區　因應體驗活動成長需求

富岡漁港災修工程　施工升降平台暫留航道...縣府籲注意安全

台南第4場大型就博會　新營體育場登場初媒率達52％

台中南門扶輪自行車隊獻愛心　騎80km雲林長愛家園捐50萬

力拚議員七連霸　黃偉哲：讓邱莉莉帶頭監督台南市政

謝忻逛露營展被認出！　準備合照「粉絲開口只提王少偉」對話笑翻

打造水岸城市新風貌！　彰化推動治水防洪淨水全國第一

謝和弦出任台北市長候選人蘇煥智後援會長　地點借用原競選總部

明天清晨最冷「低溫再掉1字頭」！下周回暖6天　3地仍有雨彈襲擊

台北高房價、社宅怎解？　陳時中、蔣萬安、黃珊珊解方一次看

蔣萬安「孩子哭鬧像立院打仗」　她嗆：小看議事「非常失言」

不怕句點王　4個訣竅讓你跟陌生人超好聊

雲林首座寵物公園啟用　汪星人專屬運動空間...讓毛小孩盡情奔跑

「卓冠廷揪黃捷」三峽掃街拜票！廖宜琨公開1日行程　一天跑6地

遠銀樂觀看台灣明年景氣　會升息但步調不像美國！

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

地方熱門新聞

彰化小六男童性侵小一女童

吉兆！角逐5連霸村長　烏龜突現競選總部　

馬祖馬拉松開跑！冠軍抱回「等體重高粱」

種樹百里車輛受損可申請國賠挨批

捐贈災情勘查車、搶救器材及裝備櫃

黃偉哲落實友善育兒政策

五股天乙公園今啟用　設彈跳床吸孩童目光

桃園翁迷途難搜尋　靈犬小黑來幫忙

力拚議員七連霸

監警環聯合稽查取締噪音改裝車

文化遺址結合科技應用　金博館透視礦山坑道

台南新化棒球隊當街聚眾鬥毆警一網打盡

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

台南第4場大型就博會

更多熱門

相關新聞

聽取養豬青年建言！張麗善：兼顧發展與消保

聽取養豬青年建言！張麗善：兼顧發展與消保

雲林畜牧豬隻在養155萬頭佔全國28.5%，平均每天市場進出最高可達3千隻。縣長張麗善參與雲林畜牧業者座談會，與青年豬農團體討論雲林養豬產業現階段面臨的挑戰與未來的發展願景，座談會邀請口湖養豬合作社經理洪建鈞、台灣青年養豬聯盟理事長張佑誠及包括麥寮等地本縣指標性豬場近50位養豬青年與會。

農遊券4.0農漁生鮮搶購！首日送出1.2萬份

農遊券4.0農漁生鮮搶購！首日送出1.2萬份

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

路口碰撞！貨車側翻倒2人受傷

路口碰撞！貨車側翻倒2人受傷

斗南大潤發深夜火警...展場衣服都濕了

斗南大潤發深夜火警...展場衣服都濕了

關鍵字：

雲林縣政府寵物公園汪星人雲林虎尾鎮公所丁學忠

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

46歲女星愛女6個月罹罕病「醫診斷活不過2歲」！

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

林玉書證實退賽《全明星4》告別黃隊

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面