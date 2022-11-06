為40元怒吼唐寶寶　他一眼認出「這家老闆態度超差」：食物還臭酸

▲唐寶寶買炸物忘記帶錢，老闆報警抓人。（示意圖，非當事店家／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北市一名唐寶寶近日到炸物店消費時忘記帶錢包，遭老闆當場報警，事件曝光後在網路上發酵，該家炸物店遭網友群起撻伐，認為店家沒有同理心，「區區40元，還要叫警察，這家店是很缺嗎」；也有買過餐點的網友透露，「不得不說，這家老闆每次都不知道在派殺小，買了兩次就沒再去了」。

唐寶寶的爸爸在臉書「我是永和人」發文，分享兒子到炸物攤消費，忘記帶錢包被老闆怒吼、打電話報警的過程。貼文底下湧入逾4千名網友留言狂罵，「才40元有需要這樣嗎」、「真的不需要這樣，我們也是會遇到客人沒帶錢，熟客都說下次再算或是下次再買」、「都有時間打電話給警察，不能讓小孩打給家人，請家人來付錢嗎？40元又不是很多，太沒愛心了」。

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其中，也有不少網友分享到店家消費的經驗，「這家態度沒有很好，買過一次就不買了」、「之前當外送時曾取過他們家的餐，當時還沒店面還是攤販，問老闆大概還要多久也是一副不耐煩的感覺，講話也十分不客氣，從此沒買過他們家的東西」、「這間真的態度超差，有次外送去取餐，餐點還沒好，只是問了一下請問還要多久，結果老闆開始就一直跳針，我又還沒按準備完成，你們自己那麼早來，重點態度非常差」。

▲網友分享消費經驗。（圖／翻攝自FB我是永和人）

有網友指出，不僅態度差，餐點品質也不佳，「這家老闆真的態度超差！買過一次等很久快1小時，才去問一下大概還要等多久呢？老闆完全不鳥人，一直做外送的單，後來一直咆哮罵老闆娘？說不能等就不要吃啊！重點是買回家湯圓還整個臭酸掉」。

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