曾聖光遺體已到殯儀館冰存　王定宇揭當地最新狀況

▲25歲青年在俄烏戰爭中喪命。（圖／翻攝自曾聖光IG）

記者皮心瑀／台北報導

加入烏克蘭志願軍的25歲台灣男子曾聖光於前線戰死，民進黨立委王定宇協助家屬相關事宜，透露目前已找到曾聖光的遺體，於第聶伯市（Dnipro City）的軍人殯儀館冰存，旁邊就是火葬場，但有跟軍隊人員聯繫上，因為家屬希望見上最後一面，證件和機票正跟相關單位溝通協助中。

美國論壇Reddit Taiwan板上4日傳出一名25歲台灣志願軍人在烏克蘭陣亡。外交部5日晚間證實，經與我國相關駐處及多方管道跨國查證，獲悉烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實曾姓國人已不幸罹難，外交部正全力協助家屬在最短時間內前往完成相關程序。

王定宇進一步表示，在外交部與由在台灣的烏克蘭人以及長老教會組成的Team Taiwan努力下，目前可以確認的為曾聖光的遺體已經移到軍人殯儀館冰存，他遇難的地點是在盧甘斯克前線的激戰區，具體情形烏克蘭軍方會等家屬抵達匯報，而數位同時遇難的同袍也是安置在這裡。

王定宇也提到，曾聖光的家屬有三位希望到烏克蘭見最後一面，證件和機票正跟相關單位聯繫協助中，外交部也表明會盡全力協助，Team Taiwan會把旅途安排好，目前從波蘭到基輔，基輔到殯儀館這條路的安全跟交通是沒問題的，希望能讓家屬見上最後一面。