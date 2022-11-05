伊朗自打臉承認了：俄烏開戰前　提供「無人機」給俄羅斯

▲伊朗承認提供無人機給俄羅斯。圖為伊朗製造的自爆式無人機Shahed-136。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

伊朗政府5日首次承認，在開始入侵烏克蘭之前的幾個月裡，向俄羅斯提供了數量有限的無人機。但是伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）在先前的聲明中，否認德黑蘭曾向俄羅斯提供在烏克蘭使用的武器，當時聲稱「沒有也不會這樣做」。

根據CNN報導，伊朗外交部長表示，一些西方國家指責伊朗向俄羅斯提供無人機和飛彈，來幫助烏克蘭戰爭，關於飛彈的部分是完全錯誤的。但是阿卜杜拉希揚沒有說明，提供的無人機，是否可以攜帶彈藥。

自俄羅斯於2月下旬發動入侵以來，自爆無人機在衝突中發揮了重要作用，它們能夠在被確定為潛在目標的區域內盤旋一段時間，並且只有在發現敵方資產後，才進行攻擊。

▲烏克蘭發現，最近幾周遭到許多伊朗無人機攻擊 。（圖／路透）



最近幾周，俄羅斯在烏克蘭發動了一系列無人機襲擊，襲擊了重要的民用基礎設施。烏克蘭官員上周表示，他們擊落了300多架伊朗無人機。

CNN指出，一個密切關注伊朗武器計劃的西方國家的官員，伊朗正準備向俄羅斯發送更多攻擊無人機以及地對地短程彈道飛彈，用於對烏克蘭的戰爭。

官員還說，最後一批從伊朗運往俄羅斯的武器包括大約450架無人機，俄羅斯人已經用這些無人機，在烏克蘭造成了致命影響。

阿卜杜拉希揚聲稱，德黑蘭已與烏克蘭達成協議，審查俄羅斯在戰爭中 使用伊朗無人機的證據。

阿卜杜拉希揚說，「我們與烏克蘭外交部長達成一致，向我們提供他們掌握的任何關於俄羅斯在烏克蘭使用」。