赫爾松一觸即發！普丁認了正在撤離平民　烏軍指揮官：血戰將來臨

▲烏克蘭持續反攻，拿下第聶伯河西岸多個城鎮，在赫爾松州大有斬獲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭南部戰略要地赫爾松（Kherson）是通往克里米亞的門戶，對於俄烏雙方來說，奪取赫爾松都是個重大戰果。俄羅斯總統普丁4日證實，正在撤出赫爾松平民。而在赫爾松以西陣地帶領部隊挖壕溝的烏軍指揮官奧萊（Oleh）表示，一場激烈血戰即將來臨，但他相信，寒冬的不利條件將迫使俄軍放棄這個港口城市。

▲俄佔赫爾松地區撤離平民。（圖／路透）

根據路透社報導，赫爾松當地由俄羅斯任命的官員斯崔穆索夫（Kirill Stremousov）3日表示，他希望俄軍奮起作戰，「如果我們離開赫爾松，會是個巨大打擊」。專家們也表示，如果俄軍在烏克蘭反攻中失守，對普丁而言將是一種政治恥辱，因為他9月30日才宣布包含赫爾松在內的4個俄佔地區將「永遠」屬於俄羅斯。

26歲的烏克蘭軍人奧萊10年前年少入伍，如今已升任為一支100人機械化步兵部隊的指揮官，目前正帶領部隊在赫爾松西部陣地挖戰壕。他受訪表示，他和下屬都不認為俄國人會迅速或是安靜撤離，「這將是一場艱苦的激戰」。

▲從第聶伯河東岸撤離的平民2日抵達克里米亞詹科伊（Dzhankoi）。（圖／路透）

前駐歐洲美軍指揮官、美國退役將領霍吉斯（Ben Hodges）分析認為，烏克蘭軍隊「有能力擊退守在克里米亞通道上的俄羅斯人」。一名美國官員匿名表示，俄方似乎已開始從第聶伯河西岸進行「有組織、分階段式的撤退」，俄佔政府辦公室和檔案也傳出已搬到東岸。一名西方消息人士還稱，不僅是住在赫爾松的平民，大多數俄軍指揮官也轉移了他們的陣地。

但霍吉斯也說，烏克蘭軍隊在達成接管赫爾松之前，可能面臨嚴重阻礙，包含俄軍設下的詭雷或從河流東岸集中發射的火砲與火箭彈。奧萊說，俄羅斯人的時間不多了，因為等到1月份，結冰的第聶伯河將阻礙後勤運輸，他急切地想攻擊敵軍弱點，引起徵召的後備軍人恐慌，進而讓俄軍潰敗，「被動員的人對我們而言有好處，因為他們會恐慌，而恐慌會如疾病一樣擴散」。

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