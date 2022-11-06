烏軍為「奪回赫爾松」準備流血苦戰　預言俄軍將不敵嚴冬棄守

▲烏克蘭反攻行動順利，目前已拿下第聶伯河西岸多個城鎮，在赫爾松州大有斬獲。（圖／路透）

文／中央社

在赫松（Kherson）以西挖掘戰壕的一個烏克蘭機械化步兵部隊指揮官歐列有把握，敵對的俄軍將因冬季嚴寒、後勤停頓和恐遭包圍，被迫棄守具戰略重要性的赫松港。

但無論是歐列（Oleh）或他手下的官兵都認為，俄軍不會迅速或不動聲色地撤退。他們也不打算讓俄軍如此撤退。

路透社報導，歐列的說法，令人擔心烏軍未來數週為了搶奪對第聶伯河（Dnipro River）西岸重要城市赫松的控制權，將有一場血腥苦戰。赫松是通往克里米亞（Crimea）半島的門戶，這個半島2014年已被俄羅斯兼併。

26歲的歐列是位歷經戰火淬煉的少校，在10年前還是青少年時入伍。他說：「俄軍不會停止戰鬥，他們只要還有能力，就會防禦他們的陣地。」

俄羅斯扶植的赫松州副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）3日曾說，他希望俄軍盡力迎戰。他在俄國「今日俄羅斯」（RT）電視台播報的談話中說：「如果我們撤離赫松，那將是一大打擊。」

赫松是目前唯一仍在俄軍控制下的烏克蘭州首府，這座城市的爭奪戰，可能會是俄烏戰爭至今最重要的戰役之一。

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