阿美族戰士「戰死烏克蘭」　在台烏人齊發聲：謝謝你捍衛自由

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阿美族戰士曾聖光「戰死烏克蘭」　在台烏人齊發聲：謝謝你捍衛自由

▲▼在台烏克蘭人齊聲感謝戰死的台灣志願軍曾聖光。（圖／翻攝自IG／liatanofficial／natasha_b_）

▲在台烏克蘭人齊聲感謝戰死的台灣志願軍曾聖光。（圖／翻攝自IG／liatanofficialnatasha_b_

記者林彥臣／綜合報導

25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，失血過多死亡。多位在台烏克蘭人在看到新聞之後，也齊聲發文悼念，感謝曾聖光為了捍衛自由而戰。

在台灣頗有知名度的時裝模特兒與YouTuber貝娜（Natasha）在IG發限動表示，「你是一位真正的勇者，很難過發生了這件事，願英雄安息，烏克蘭感謝你和你的家人」。

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DIVCHATA POWER 烏克蘭女力在台灣發起人之一的莉亞（Lia）表示，「謝謝你捍衛自由」。

▲▼在台烏克蘭人齊聲感謝戰死的台灣志願軍曾聖光。（圖／翻攝自IG／mmashalefterr／dariiya.b）

▲在台烏克蘭人齊聲感謝戰死的台灣志願軍曾聖光。（圖／翻攝自IG／mmashalefterrdariiya.b

曾接受過台灣YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問的烏克蘭舞者Daria表示，「台灣支持烏克蘭，每一個死亡都令人心碎」。曾經與台灣YouTube頻道《狠愛演》合作的網紅Marsha表示，「謝謝你，而且感到很遺憾」。

▲▼在台烏克蘭人齊聲感謝戰死的台灣志願軍曾聖光。（圖／翻攝自IG／ukrainian_flesh）

▲在台烏克蘭人齊聲感謝戰死的台灣志願軍曾聖光。（圖／翻攝自IG／ukrainian_flesh

之前經常上政論節目討論俄烏戰爭的高雄烏克蘭人歐娜，則用中文表示，「太難過了」。

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