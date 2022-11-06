2個月車禍16死　苗警啟動「移動式測照」首日破百件

▲苗栗縣警局在易肇事路段實施移動式測速照相取締超速，車輛違規超速採證照片。（圖／苗栗縣警察局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣今年9、10兩個月共發生16件死亡交通事故，其中自撞就有8件，占總件數一半，光是省道就發生6件，警方深入分析車速過快是主因，因此在易肇事路段啟動移動式測速照相，首日就取締破百件超速違規。

苗栗縣警察局統計今年9、10月，總計發生16件死亡交通事故，其中自撞型態交通事故就有8件，占總件數5成，分別為台1線苑裡、通霄段及台13線頭屋、造橋段各2件；台3線獅潭段、台6線新川段各1件；另外140縣道卓蘭段及公館鄉農路各1件。交通隊分析，這些自撞死亡車禍的主因為車速過快。

苗栗縣警察局表示，為減少駕駛人違規超速導致交通事故發生，已動用5個分局(苗栗、竹南、頭份、通霄及大湖)及2個直屬隊(交通、保安警察隊)警力，針對易違規(含肇事)時間實施非固定式測照，並依規定在一般道路100公尺至300公尺前及快速公路300公尺至1000公尺前，設置測速取締標誌。

警方於10月28日在台6線新川段實施測照就有101件超速行為，該路段限速60公里/小時，其中一部車輛行駛速度達108公里/小時，超速48公里/小時，駕駛人必須繳納新臺幣2,000元罰單，並記違規點數一點。

警方提醒用路人，依據道路交通管理處罰條例第40條規定；「汽車(含機車)駕駛人行車速度超過規定之最高時速，處新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，並記違規點數一點」；另依同條例第43條規定：「汽車(含機車)駕駛人行車速度超過規定之最高時速六十公里，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並吊扣該車牌照六個月；因而肇事者，須再吊銷其駕駛執照」。

▲苗栗縣警局在易肇事路段實施移動式測速照相取締超速，警方公布測速照相5大路段。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲車輛自撞路樹導致嚴重傷亡及財損。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲警方使用非固定式科學儀器實施測照勤務。（圖／苗栗縣警察局提供）

