　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2個月車禍16死　苗警啟動「移動式測照」首日破百件

▲▼苗栗縣警局在易肇事路段實施移動式測速照相取締超速，車輛違規超速採證照片。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲苗栗縣警局在易肇事路段實施移動式測速照相取締超速，車輛違規超速採證照片。（圖／苗栗縣警察局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣今年9、10兩個月共發生16件死亡交通事故，其中自撞就有8件，占總件數一半，光是省道就發生6件，警方深入分析車速過快是主因，因此在易肇事路段啟動移動式測速照相，首日就取締破百件超速違規。

苗栗縣警察局統計今年9、10月，總計發生16件死亡交通事故，其中自撞型態交通事故就有8件，占總件數5成，分別為台1線苑裡、通霄段及台13線頭屋、造橋段各2件；台3線獅潭段、台6線新川段各1件；另外140縣道卓蘭段及公館鄉農路各1件。交通隊分析，這些自撞死亡車禍的主因為車速過快。

苗栗縣警察局表示，為減少駕駛人違規超速導致交通事故發生，已動用5個分局(苗栗、竹南、頭份、通霄及大湖)及2個直屬隊(交通、保安警察隊)警力，針對易違規(含肇事)時間實施非固定式測照，並依規定在一般道路100公尺至300公尺前及快速公路300公尺至1000公尺前，設置測速取締標誌。

警方於10月28日在台6線新川段實施測照就有101件超速行為，該路段限速60公里/小時，其中一部車輛行駛速度達108公里/小時，超速48公里/小時，駕駛人必須繳納新臺幣2,000元罰單，並記違規點數一點。

警方提醒用路人，依據道路交通管理處罰條例第40條規定；「汽車(含機車)駕駛人行車速度超過規定之最高時速，處新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，並記違規點數一點」；另依同條例第43條規定：「汽車(含機車)駕駛人行車速度超過規定之最高時速六十公里，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並吊扣該車牌照六個月；因而肇事者，須再吊銷其駕駛執照」。

▲▼苗栗縣警局在易肇事路段實施移動式測速照相取締超速，警方公布測速照相5大路段。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲苗栗縣警局在易肇事路段實施移動式測速照相取締超速，警方公布測速照相5大路段。（圖／苗栗縣警察局提供

▲▼車輛自撞路樹導致嚴重傷亡及財損。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲車輛自撞路樹導致嚴重傷亡及財損。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼警方使用非固定式科學儀器實施測照勤務。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲警方使用非固定式科學儀器實施測照勤務。（圖／苗栗縣警察局提供）

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／報警抓唐寶寶！　新北炸物店「永久停業了」
快訊／台版柬埔寨案3人虐死　「遺體塞後車廂」畫面曝
睡覺3姿勢超NG！　醫示警：有1睡姿快就醫
獨／柯文哲選前請假一周！　從南一路車掃到北
台正妹羅浮宮「露奶拍網美照」糗了！　遭法警察驅趕
史上唯一！　故宮國寶被「故意剪開」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虛擬貨幣交易黑吃黑！台中「飛虎幫」5人被逮2收押

快訊／台版柬埔寨案2男1女死亡　「遺體塞後車廂」畫面曝

2個月車禍16死　苗警啟動「移動式測照」首日破百件

批廖老大擺爛害賠百萬　最難喝加盟主：第一次做生意看走眼

阿娘喂開店2個月陣亡　「最難喝加盟主」揭黑幕

中和6歲男童找到了！　失蹤13小時身邊有「陌生爺爺陪伴」

爛醉男飛車撞進派出所「值班台全毀」　警傻眼：你怎麼可能開進來

快訊／台版柬埔寨詐團13嫌遭羈押　主嫌「茶董」陳樺韋也聲押禁見

台版豬仔煉獄！受害者「策畫逃脫被斷指」　他驚恐憶：醒來就被打

快訊／漁人碼頭深夜傳溺水　女子被救起「無呼吸心跳」

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

NCT127演出驚爆推擠意外　「30粉絲重摔昏迷」！急被抬出場

虛擬貨幣交易黑吃黑！台中「飛虎幫」5人被逮2收押

快訊／台版柬埔寨案2男1女死亡　「遺體塞後車廂」畫面曝

2個月車禍16死　苗警啟動「移動式測照」首日破百件

批廖老大擺爛害賠百萬　最難喝加盟主：第一次做生意看走眼

阿娘喂開店2個月陣亡　「最難喝加盟主」揭黑幕

中和6歲男童找到了！　失蹤13小時身邊有「陌生爺爺陪伴」

爛醉男飛車撞進派出所「值班台全毀」　警傻眼：你怎麼可能開進來

快訊／台版柬埔寨詐團13嫌遭羈押　主嫌「茶董」陳樺韋也聲押禁見

台版豬仔煉獄！受害者「策畫逃脫被斷指」　他驚恐憶：醒來就被打

快訊／漁人碼頭深夜傳溺水　女子被救起「無呼吸心跳」

馬斯克又出招！預言推特2大改變　長留言將有新玩法

虛擬貨幣交易黑吃黑！台中「飛虎幫」5人被逮2收押

福特最強野馬跑車再爆改「上看1204匹」！Hennessey出品限量66台

快訊／報警抓唐寶寶！新北炸物店「永久停業了」

快訊／台版柬埔寨案2男1女死亡　「遺體塞後車廂」畫面曝

出國玩確診「防疫保單有賠」　關鍵前提曝

就愛日式咖哩這一味！6間專賣店濃郁醬汁＋紮實肉塊超下飯

子弟兵楊植斗再掛急診住院　羅智強：接下來我會當他的「分身」

2022桃園社造博覽會登場　遊逛多元共榮屋等6個展區集章換好物

2個月車禍16死　苗警啟動「移動式測照」首日破百件

林襄最新應援影片曝！　大幅晃動60秒：好洗腦

社會熱門新聞

新店女陳屍家中全身是蛆

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

阿娘喂開店2個月陣亡　「最難喝加盟主」揭黑幕

新北女遭拉樓梯間性侵　同事脫布偶裝變狼

輪椅推母屍丟公園　驚悚畫面曝　

即／台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋聲押

即／漁人碼頭深夜傳溺水　女被救起無呼吸

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

快訊／求職遭囚禁亡　警再抓3嫌！

妻同車男師「大腿黏衛生紙」夫怒提告

即／台版柬埔寨案　死者兒：望政府打擊詐騙

躺床被妻趕！兒女暗示「隔壁黃阿伯可以」

台版豬仔受害者驚恐憶：醒來就被打

台版柬埔寨主嫌「尖叫被逮」

更多熱門

相關新聞

桃園區間測速照相來了　台3線大溪、龍潭各+1

桃園區間測速照相來了　台3線大溪、龍潭各+1

桃園市警局交通大隊為維護轄內道路交通秩序安全，降低交通事故發生，去年在台3線增設「區間平均速率裝置」共計2處，取締違規超速行為，交大指出，這2處測速距離各約1公里，若查獲違規超速可處1200元至2萬4000元不等罰鍰，呼籲民眾配合，以免荷包大失血。

高鐵運毒小黃接送　苗警破獲搶毒

高鐵運毒小黃接送　苗警破獲搶毒

台中東山路今年車禍死5人　警取締7大違規

台中東山路今年車禍死5人　警取締7大違規

槽車「玩高高」扯到電線繼續開　紅綠燈倒地

槽車「玩高高」扯到電線繼續開　紅綠燈倒地

男一路向南偷竊　遭苗警飛車逮捕

男一路向南偷竊　遭苗警飛車逮捕

關鍵字：

苗警取締超速

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

高中生像前夫…一查是死了17年兒

新店女陳屍家中全身是蛆

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

獲贈陳松勇遺產400萬！印看護「超狂現況」曝光

拒絕對方別說「不好意思」

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

19歲歌手YOSHI騎重機被卡車撞死！頭部重創送醫不治

他背痛看「腎臟科」！檢查竟乳癌骨轉移

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

韓國瑜酸「要被打好嚇人」　朱學恒35字回嗆

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面