新竹男先偷機車再「一路向南」闖空門　海撈80萬遭警飛車逮捕　

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市1名楊姓男子（41歲），準備在中秋連假之際到處行竊，先偷了機車一路南下找尋目標，共在竹南、通霄地區竊取了大批金飾及現金；經警方調查後，19日在通霄白沙屯附近發現楊嫌，警方立刻進行圍捕，最後因不熟路況而遭警逮捕，警方在他身上查獲贓物及現金逾80萬元，至於是否還有其他受害者，正深入調查中。

▲楊嫌趁中秋連假之際，一路從新竹南下行竊，警方發現機車後展開圍捕，終於在一片竹林裡將楊嫌逮捕，共查獲金飾及現金逾80萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

竹南警方表示，17日下午接到民眾報案，稱自己住家遭竊，損失2兩黃金及現金1萬多元，警方調查後鎖定1輛失竊的機車涉案，19日中午發現機車出現在通霄白沙屯附近，竹南與通霄警方合作進行攔截圍捕，雙方在大街上追逐一陣後，楊嫌沿台1線北上逃逸，因不熟路況，騎到後龍同光國小後方，棄車躲進竹林遭警方逮捕。

警方隨後在楊嫌車內起出現金20多萬元及市價60萬元金飾10兩；楊嫌也向警方坦承，中午才剛在通霄闖完空門，才會有大批現金在身上。警方立即聯絡失主，經警方通知後，才知道自己家遭竊。經警方偵詢後，依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢偵辦。

警方也提醒民眾，離開住家應確實將門窗上鎖，切勿讓竊賊有機可趁，若對居住環境有安全疑慮，可向當地派出所尋求犯罪環境評估檢測，提供相關改善建議。

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