槽車「玩高高」扯到電線繼續開　紅綠燈被連結倒地雙向5車道封閉

▲溫姓駕駛開著槽車行經竹南1處路口時，不慎拉扯電線導致燈桿斷裂倒下，雙向交通因而受阻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局竹南分局，5日下午2時許接獲民眾報案，稱竹南鎮公義路、科學路口有號誌燈桿倒在路上，車輛無法通行，路口號誌故障停擺；經警方調閱監視器後，發現這名溫姓槽車駕駛（35歲），行經路口時，因車體過高，拉扯到電線而不自知，導致燈桿應聲斷裂倒下，警方也以肇事逃逸舉發，後續賠償事宜還在清算中。

員警到場後發現，號誌燈桿已斷裂橫倒，電線散落一地，占據雙向共5個車道；路口監視器也跟著損壞，所幸當時無人車通行，未釀成其他災害。由於這路口是竹南科學園區上下班車輛會行經的重要交通要道，嚴重影響交通，員警趕緊通知維修單位到場，並擺放交通錐等警示物，協助疏導交通，避免衍生其他危害。

經員警調閱附近監視器畫面查看，發現是1輛槽車未將車頂安全護欄裝置拆除，導致車身過高，行駛科學路右轉進入公義路時，拉扯到路口上方電線而不知，仍繼續行駛，號誌燈桿應聲斷裂倒下；員警以車追人，查出這名溫姓駕駛，並通知前來說明。

溫男到案後，坦承因一時疏忽肇事，後又未依規處理，警方也規定以肇事逃逸違規舉發，至於後續賠償號誌桿設備及監視器毀損費用，也交由相關單位清點中。

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