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桃園區間測速照相來了！台3線大溪、龍潭各+1　2月16日起執法

▲桃園市交通大隊在台3線大溪區增設區間測速，取締違規超速行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市交通大隊在台3線大溪區增設區間測速，取締違規超速行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊為維護轄內道路交通秩序安全，降低交通事故發生，去年在台3線增設「區間平均速率裝置」共計2處，取締違規超速行為，交大指出，這2處測速距離各約1公里，若查獲違規超速可處1200元至2萬4000元不等罰鍰，呼籲民眾配合，以免荷包大失血。

▲桃園市交通大隊在台3線龍潭區增設區間測速，取締違規超速行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市交通大隊在台3線龍潭區增設區間測速，取締違規超速行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市交大表示，設置「區間平均速率裝置」共計2處，分別位於「台3線大溪區30.5K至31.8K」與「台3線龍潭區50.5K至51.7K」，因均屬山區上、下坡處且多彎道路段，車輛易超速行駛導致交通事故頻頻發生，為維護道路交通安全與秩序，警方在該2處設置區間平均速率裝置，偵測長度各約1公里。

▲桃園市交通大隊在台3線龍潭區增設區間測速，取締違規超速。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市交通大隊在台3線龍潭區增設區間測速，取締違規超速。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大提醒，該區間平均速率裝置已於去年底通過法定度量衡檢定，並於今年初取得資安驗證相關報告，證明資安無虞，因此市警局規劃自2月16日起正式啟用執法，並於農曆春節連假期間加強宣導，提醒駕駛人行經該路段應遵守速限規定，避免超速或危險駕駛行為。

交大強調，建置區間平均速率裝置目的不是為開單，主要是降低交通事故發生促使駕駛人養成良好駕駛習慣。為避免民眾不慎違規受罰，呼籲駕駛人務必遵守交通安全規則，勿超速行駛。警方將嚴正執法，以消弭駕駛人僥倖心態，維護自己與他人行車安全。

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