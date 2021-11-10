高鐵運毒小黃接送！苗警守株待兔...他「如廁後」出來慘了

▲邱姓男子藉著乘坐高鐵及小黃運毒，企圖躲避警方查緝；苗警接獲情資在現場守株待兔，查獲槍、毒及子彈數枚。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣刑事警察大隊日前接獲情資，稱南部販毒集團成員將乘坐高鐵至本縣販毒，遂報請苗栗地檢署指揮，並會同鐵路警察局臺中分局共同偵辦；於高鐵苗栗站現場監控邱嫌且發現出站後立即進入廁所形跡可疑，待如廁後見時機成熟，成員隨即上前表明身分執行盤查，一舉查獲槍、毒及子彈5枚。

內政部警政署要求各警察機關，全面檢肅非法槍械，杜絕走私管道，遏止持槍犯案，打擊槍擊暴力犯罪及查察改（製）槍械場所，警察局積極守護山城確保居民生命財產安全，為本縣居民建構優質生活環境，遂成立專案小組全力查緝非法槍械。

警方表示，邱嫌利用搭乘高鐵及小黃計程車之便利性運毒，以掩人耳目手法讓警方不易查緝；苗栗警方接獲情資後，會同鐵路警察局台中分局同仁，在高鐵苗栗站守候埋伏並監控邱嫌，果真發現邱嫌出站後立即進入廁所且形跡可疑。

待邱嫌如廁後見時機成熟，專案小組成員隨即上前表明身分執行盤查，查獲邱嫌身上持有已上膛仿金牛座非制式手槍1支、制式子彈5顆及愷他命1包等證物。警方也呼籲鄉親，年節將近，要提高警覺，注意防詐騙及人潮聚集處所防竊，如果發現任何槍械、毒品或其他犯罪之事證，請勇於向警方舉發，共同維護山城治安。

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