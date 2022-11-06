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有乳酪蛋糕、牽絲起司堡！　超商最新「4款起司甜點輕食」來了

▲▼全家起司季開跑 。（圖／業者提供）

▲超商起司季開跑了 。（圖／業者提供，下同） 

記者蕭筠／台北報導

起司控開吃一波！近日有超商特意找來來自台中「久久津乳酪本舖」、桃園「野上麵包坊」2大人氣烘焙品牌合作，聯手推出2款全新起司甜點，有乳酪蛋糕、起司金磚一次滿足，加碼還有2款起司輕食，肯定要吃加了帕馬森起司再結合雙色切達起司絲、濃郁奶油乳酪的「起司派對堡」，加熱後融合的牽絲起司罪惡爆表，即日起就能衝全門市吃。

▲▼全家起司季開跑 。（圖／業者提供）

▲久久津乳酪本舖聯名「方度乳酪蛋糕」口感濃郁綿密。

全家「起司季」開跑了，首推全新4款起司限定甜點輕食，必吃與台中「久久津乳酪本舖」聯手推出的「方度乳酪蛋糕」，選用日本北海道進口原料打造經典日式甜點，口感濃郁好吃；以及和「野上麵包坊」聯名的「奶油起司金磚」，綿密吐司體搭配奶油起司醬，讓人忍不住一口接一口，該甜點只在現烤點心店販售。

▲▼全家起司季開跑 。（圖／業者提供）

▲起司派對堡加熱後讓各種起司完美融合，每一口都能吃到濃郁起司香。

加碼還有2款輕食選擇，其中，「起司派對堡」使用了帕馬森起司，加入雙色切達起司絲、濃郁奶油乳酪，加熱後讓起司完美融合，每一口都牽絲，而「雙重起司烘蛋捲」則是墨西哥捲餅皮加入蘑菇烘蛋、蔬食餡料，搭配濃郁白醬及2種起司片，營養又沒負擔，即日起於全門市開吃。

▲▼7-11冬季限定2款聯名美食回歸。（圖／7-11提供）

▲7-11冬季限定2款聯名美食回來了。

另，7-11去年冬季一推出就賣翻的2款「一風堂聯名餐點」今年則強勢回歸，首推「御料小館X一風堂唐揚雞」，使用一風堂炸粉搭配日式醬油、味醂等日式調味醃漬在地雞腿肉，外層再裹上唐揚炸雞粉，打造外酥肉嫩的多汁口感；還有「一風堂蒜香炸雞丼飯糰」，大口咬下裡頭塞進整塊蒜香炸雞，是使用一風堂本店同款炸粉、特調蒜香醬、蒜粉、日本美乃滋及唐辛子調製而成，口味濃郁好吃，趕緊衝吃了。

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