獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆

▲好市多2022年黑色購物節時間正式出爐。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

每年就等這時間撿便宜！美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」終於來了，今年選在11月21日起正式登場，同樣持續1周時間，讓民眾天天買到手軟，下殺品項則維持每卡限購1件，至於營業時間，業者表示目前維持正常。

▲好市多每年購物節吸引不少民眾撿便宜。（示意圖／記者周姈姈攝）

好市多2022年「黑色購物節」將自11月21日起至11月27日連7天於全台門市登場，目前優惠品項、折扣仍保密到家，但業者透露將比照去年於活動期間提前一天曝光隔日部分下殺品項，讓消費者提前得知隔天哪些東西必搶，且會增加黑鑽會員優惠，而因優惠品項數量有限同樣也維持「每卡限購1件」；至於是否會按照過去提早開門，業者表示目前維持正常營業時間。

▲2021年好市多黑五首日購物人潮。（圖／記者蕭筠攝）

好市多2021年黑色購物節祭出逾200多個品項、狂省超過29萬元，其中，像是3C家電、民生用品一向都是熱銷品，去年更是有電視狂砍4萬，服飾類下殺43折等好康，比買1送1還便宜，趕緊先筆記時間，今年也要把握機會省一波荷包。

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