　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲好市多2022年黑色購物節時間正式出爐。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

每年就等這時間撿便宜！美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」終於來了，今年選在11月21日起正式登場，同樣持續1周時間，讓民眾天天買到手軟，下殺品項則維持每卡限購1件，至於營業時間，業者表示目前維持正常。

▲▼好市多黑五第6天人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲好市多每年購物節吸引不少民眾撿便宜。（示意圖／記者周姈姈攝）

好市多2022年「黑色購物節」將自11月21日起至11月27日連7天於全台門市登場，目前優惠品項、折扣仍保密到家，但業者透露將比照去年於活動期間提前一天曝光隔日部分下殺品項，讓消費者提前得知隔天哪些東西必搶，且會增加黑鑽會員優惠，而因優惠品項數量有限同樣也維持「每卡限購1件」；至於是否會按照過去提早開門，業者表示目前維持正常營業時間。

▲▼好市多黑色購物節首日。（圖／記者蕭筠攝）

▲2021年好市多黑五首日購物人潮。（圖／記者蕭筠攝）

好市多2021年黑色購物節祭出逾200多個品項、狂省超過29萬元，其中，像是3C家電、民生用品一向都是熱銷品，去年更是有電視狂砍4萬，服飾類下殺43折等好康，比買1送1還便宜，趕緊先筆記時間，今年也要把握機會省一波荷包。

【你可能也想看】

►1個人爽嗑整條！超Q「12公分迷你生乳捲」來了　一次2口味任選
►揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底
►麥當勞買1送1、肯德基加1元多1件！10大速食店「連假優惠」快收下

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
獨／確定了！　好市多2022黑色購物節「限時這7天」登場
本來不抽菸！20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫一檢查變臉了
打「第五針」10日後亡　接種次世代疫苗累計4死
「3大新變異株」已7例入侵台灣　來源國家曝
快訊／找到了！桃園男「神仙縱走」失聯3天　陳屍稜線下150m
「大S爆懷孕3個月」陸網瘋傳！　源頭「又跟汪小菲有關」
快訊／2大新變異株侵台！　首度驗出「BQ.1.1、XBB」
快訊／疫情連升2週終反轉！今增53死　本土+28806

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆

國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

縮小燈、任意門要搶！麥當勞X哆啦A夢「道具抱枕」第2彈　限量7萬個

百萬網紅好感爆棚！大推「遠傳門市用心服務」　始終如一、連11年獲獎

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆

國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

縮小燈、任意門要搶！麥當勞X哆啦A夢「道具抱枕」第2彈　限量7萬個

百萬網紅好感爆棚！大推「遠傳門市用心服務」　始終如一、連11年獲獎

恭喜前隊友普爾和勇士續約　林書豪自身難保發聲了：繼續堅持

台股波動大！證交所：臺灣經濟前景尚溫和　投資人應理性面對

買10萬牛蒡消脹氣！名模忍4年才檢查「發現驚人真相」…醫：功能受損了

最快最持久！光陽「7款新電動機車齊發」全面佈局　比莉驚喜現身

普丁下台恐更糟！英前情報首長驚曝「下一任人選」恐怖特質

邂逅台中浪漫老宅！徜徉日式庭院享用鮮果系脆塔、還能挖寶選物店

房價1440萬→2680萬！　屋主貪「台積電財」漫天開價遭洗臉

悍將二軍個人獎包辦4獎最多！王詩聰雙冠　張志豪全壘打王

「70年代惡夢」正在醞釀！專家警告投資人：未來5年恐零報酬

2022最新曼谷旅遊現況！免戴口罩　泰銖換匯、交通、小費一次搞懂

7縣市豪大雨吹12級強風　致災降雨再1天！越晚越冷

消費熱門新聞

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

「麥當勞X哆啦A夢」療癒抱枕第2彈

「餐前噴兩下」比168還簡單

國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

超商第2波湯姆貓與傑利鼠集點來了

Sony機種加碼優惠最高省萬元

百萬網紅大推遠傳門市用心服務

寶島眼鏡漸進多焦鏡片2980元起

全聯買1送1、爆殺5折起！線上抽整單免費

台酒麵攤暖心新作酒燉排骨湯麵

4大超商解封優惠美式25元、零食買1送1

超商「霜淇淋買1送1」只有今天

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

超商獨家！漫威英雄「31款限量周邊」

更多熱門

相關新聞

好市多葡萄發霉！她拉肚子怒公審…反被打臉

好市多葡萄發霉！她拉肚子怒公審…反被打臉

好市多販售的商品物美價廉，吸引不少消費者前往購買。一名網友表示，前幾天到好市多消費，買了一盒無籽黑葡萄回家，沒想到4天後整盒都發霉了，仔細一看生產日期竟是1個多月前，讓她覺得相當不滿。PO文曝光後掀起熱議，但眾多網友都認為，是她的保存方式出了問題。

電動車開進好市多「阿嬤1舉動」！全場看傻

電動車開進好市多「阿嬤1舉動」！全場看傻

電視報修！他「先搬好市多新貨再退」網轟秀下限

電視報修！他「先搬好市多新貨再退」網轟秀下限

逛好市多「撞車」商品完美複製　她驚：數量也一樣

逛好市多「撞車」商品完美複製　她驚：數量也一樣

她硬退「8年前的印表機」　好市多這樣反擊

她硬退「8年前的印表機」　好市多這樣反擊

關鍵字：

好市多黑色購物節黑五

讀者迴響

熱門新聞

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

《全明星4》脫口3句話挨轟「太囂張」！

小S氣到離家　老公一句話秒破冰

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

台積電越跌越買！股民已激增逾55萬　專家示警：基本面再好也過去了

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面