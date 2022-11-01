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牛肉堡、辣薯球買1送1！　速食店最新「激省優惠券」快收下

▲▼漢堡王 。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新激省優惠券來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快收下！美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」最新「激省優惠券」來了，這次一共網羅30種優惠，不僅有牛肉堡、辣薯球等爽吃買1送1，還有超殺百元套餐、雙人激省餐等好康，即日起至12月20日限時開吃，且使用官網下單滿額輸入優惠碼還有2大點心免費送。

▲▼漢堡王11、12月霸王省優惠券 。（圖／業者提供）

▲霸王省優惠一次看。

漢堡王最新「霸王省優惠券」來了，一共祭出6大系列共30種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂。

除外還有「銅板超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「期間限定」、「火烤店限定」等優惠，即日起至12月20日限時開吃，且於官網消費消費券內商品，再輸入專屬優惠碼還可享2大點心免費吃，滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈。

提醒該活動不適用於航站一、華納店、美麗華、樹林秀泰、台中秀泰、淡水新市、兒童樂園、微風南山、微風北車、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客平日外帶限定吃指定小比薩下殺53折起。

另，必勝客即日起至11月7日也有平日外帶限定「指定小比薩149元起」優惠，一共有8口味選擇，包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、夏威夷、彩蔬鮮菇、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉，其中，最划算的就是原價360元的夏威夷比薩下殺53折，只要199元就能吃到，而人氣章魚燒也有57折優惠。

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