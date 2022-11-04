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欠30萬賭債！20歲男回收場行竊失風　驚慌落跑「鈔票沿途狂掉」

記者蔡佩旻、莊智勝／基隆報導

雲林縣警察局台西分局台西派出所日前中午接獲報案，指出一名年輕男子來到回收場，偷走內有現金的包包後逃逸。失主指出，該名男子先假意上前表示有一批廢鐵要變賣，佯裝詢價後趁隙偷走腰包；警方循線追查，將20歲的翁嫌逮捕，翁坦言因欠下30萬賭債，才會心生歹念偷錢。全案目前正進一步偵辦中。

▲▼雲林竊賊回收場偷現金腰包被逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲翁嫌欠下30萬賭債無力償還，才會心生歹念偷錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

報案失主指出，翁嫌當天先到回收場，表示有一批廢鐵要變賣，但要詢問價格後再決定，詢價期間還表示要看看其他回收物，隨後便走進房內偷走桌上腰包，並趁著工作人員沒注意快速往外跑。當時被害人在房內，聽見紗門被推開，隨後就看到翁男快速逃離的背影，驚覺不對勁，仔細查看後才發現裝有現金的腰包不翼而飛，追出時已不見翁男蹤跡，立即報警處理。

警方獲報到場，發現翁男小客車仍停在該處，隨即埋伏等待逮人，當天晚間6時許，失主再回收場後方的抽水馬達處有發現被偷的腰包，警方火速趕往現場採證；30分鐘後翁男到回收場旁廢棄農田，打算取走埋在草叢堆中的現金時被失主發現，眾人在後大喊「不要跑！」翁驚慌逃跑之餘，百元、千元鈔票沿途散落，警方獲報火速至現場抓人，男子看到有警察馬上把錢藏在另一處草叢隨後躲避。

警方看到散落滿地的現金研判翁男並未走遠，立即兵分多路仔細尋找，隨後即發現不遠處的草叢有人影晃動，立即上前以手電筒照明，發現翁男正抱著頭趴在地上躲避查緝，警方立即將他逮捕歸案找回被竊現金8萬多元，被害人感謝警察積極協助找回血汗錢。

經調查，20歲的竊賊翁男吳葉、無前科，自述因欠下30萬元賭債無力償還，才會心生歹念，幾個月前曾幫朋友到回收場賣廢鐵，有觀察過地形，還詢問回收廠人員，確認沒有裝監視器才安心下手，沒想到仍被警方逮獲。目前全案依法進一步偵辦中。

▼翁被發現後驚慌逃跑，沿途鈔票散落。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林竊賊回收場偷現金腰包被逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林竊賊回收場偷現金腰包被逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林竊賊回收場偷現金腰包被逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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